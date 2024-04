Oilers schlagen zurück - Draisaitl mit neuem Rekord

Die Edmonton Oilers haben die Heimniederlage in Spiel zwei gut verkraftet, holen sich mit einem 6:1-Sieg bei den Los Angeles Kings die Führung in der Best-of-Seven-Serie zurück. In der Eastern Conference sind die New York Rangers gegen Washington fast durch.

Nordamerikaner sind bekannt dafür, über beinahe alles Statistiken zu führen. Kein Wunder daher, dass Deutschlands Superstar mal wieder einen Rekord aufgestellt hat. Im 26. Playoff-Auswärtsspiel seiner Karriere erzielte der 28-Jährige bereits seinen 20. Treffer, schneller schaffte das niemand in der NHL-Geschichte. Das Tor bedeutete das 2:0 nach knapp 16 Minuten und passte zur Dominanz in diesem Auswärtsspiel. Auf der Gegenseite zeigte Kings-Verteidiger Drew Doughty, dass auch Topstars vor Fehlern nicht gefeit sind. Seinen Pass im Aufbau fing Oilers-Verteidiger Mattias Ekholm noch im Kings-Drittel ab, bediente Zach Hyman und der traf zur Führung Edmontons (7.) Nachdem Draisaitl erhöht hatte, sorgte Kapitän Connor McDavid mit einem Tor in Überzahl noch im ersten Drittel für klare Verhältnisse (19.). L.A. brachte sich mit vielen Undiszipliniertheiten und Strafzeiten selbst um jede Chance.

Kanadisches Duell deutet sich an

Im Mittelabschnitt verkürzte Doughty zwar (26.), doch Evander Kane fälschte kurz darauf einen Schuss von Cody Ceci ab und stellte den Abstand wieder her (28.). Mehrere Schlägereien und viele Fouls prägten den Schlussabschnitt. Die Rivalität zwischen beiden Klubs ist enorm, nachdem sie sich im dritten Jahr in Folge in Runde eins der Playoffs messen. Hyman mit seinem sechsten Tor in der Serie ((47.) und noch einmal Draisaitl (53.) machten das halbe Dutzend voll. Damit haben sich die Oilers den Heimvorteil zurückgeholt, führen mit 2:1 in der Serie. Spiel vier steigt in der Nacht auf Montag erneut in Los Angeles.

Sollten sich die Oilers durchsetzen, deutet sich ein kanadisches Duell mit den Vancouver Canucks an, die 2:1 bei den Nashville Predators gewannen und ebenfalls mit 2:1-Siegen führen. Das gilt auch für die Colorado Avalanche nach dem 6:2-Heimsieg gegen die Winnipeg Jets. In der Eastern Conference stehen die New York Rangers nach einem 3:1-Auswärtssieg bei den Washington Capitals kurz vor dem Einzug in die nächste Runde, ihnen fehlt nur noch ein weiterer Sieg beim 3:0-Stand in der Serie.