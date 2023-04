Yamamoto schießt Edmonton Oilers in die nächste Runde

Leon Draisaitls Edmonton Oilers erreichen wie im Vorjahr durch ein Weiterkommen gegen die Los Angeles Kings die zweite Runde der Play-offs in der NHL. Beim 5:4 in Spiel sechs bei den Los Angeles Kings traf der Deutsche. Held des Abends aber war Kailer Yamamoto.

Die Oilers erwischten einen Traumstart, gingen durch Superstar Connor McDavid mit dessen drittem Treffer in der Serie nach 85 Sekunden in Führung. Es entwickelte sich ein Schlagabtausch, in dem Klim Kostin (13.) den Ausgleich der Kings durch Sean Durzi (9.) konterte. Noch torreicher gestaltete sich das Mitteldrittel. Leon Draisaitl im Power-Play (25.) mit seinem siebten Tor schien für etwas Ruhe bei den Oilers zu sorgen, doch aufgrund von Strafzeiten hielt der 3:1-Vorsprung nicht lange. Jeweils in Überzahl trafen Adrian Kempe (27.) und Kevin Fiala (29.) zum 3:3. Diese aufregende Serie zeigte einmal mehr: Edmonton ist das bessere, talentiertere Team, LA jedoch wehrt sich mit allen Mitteln, nutzt opportunistisch seine Chance. Allerdings brachte der Russe Kostin aus der vierten Sturmreihe die Oilers erneut in Führung (31.).

Ausgerechnet der bis dahin starke Oilers-Torwart Stuart Skinner, der 44 Schüsse auf sein Tor bekam, brachte die Kings im Schlussdrittel zurück in die Partie, als er im eigenen Power-Play die Scheibe Phillip Danault quasi auf den Schläger legte und dieser ins leere Tor einschob (48.). Erst in Zeitlupe war zu sehen, dass dem Goalie in dieser Situation der Stock gebrochen war, Pech!

Die Entscheidung fiel gut drei Minuten vor dem Ende, als der bis dahin in dieser Serie torlose Kailer Yamamoto den Puck einfach aufs Tor schlenzte und dieser durch alle Spieler hindurch im Netz landete. Den Rest der Zeit spielten die Oilers souverän runter und beendeten die Serie in sechs Spielen, obwohl sie mit zwischenzeitlich 0:1- und 1:2-Siegen hinten gelegen hatten. Verdient ist der Einzug in die nächste Runde allemal.

Vor einem Jahr benötigten die Oilers sieben Partien gegen die Kings, dieses Mal eine weniger. Im Conference-Halbfinale bekommen sie es nun mit den Vegas Golden Knights zu tun, die Winnipeg mit 4:1-Siegen eliminiert hatten. Vegas beginnt mit zwei Heimspielen, holte in der Regular Season zwei Punkte mehr als die Oilers. Die gewannen jedoch drei der vier direkten Vergleiche. Alle Eishockey-Fans dürfen sich auf eine wohl spektakuläre Serie freuen.

Toronto in der Overtime weiter

Das zweite aus Kanada verbliebene Team sind die Toronto Maple Leafs, die erstmals seit 2004 (!) eine Play-off-Serie gewannen. Kapitän John Tavares traf in Spiel sechs zum 2:1 nach Verlängerung in Tampa, womit die Lightning nach zwei Cup-Siegen 2020 und 2021 sowie dem Finaleinzug 2022 frühzeitig ausgeschieden sind. Toronto wartet auf den Sieger aus Spiel sieben zwischen den Boston Bruins und den Florida Panthers.

Ein Entscheidungsspiel gibt es auch im Derby zwischen den New York Rangers und den New Jersey Devils, nachdem die Rangers durch einen 5:2-Sieg zum 3:3 in der Serie ausgleichen konnten.