Nach 0:3-Rückstand: Draisaitl zündet den Turbo, Oilers gleichen aus

In der zunehmend elektrisierenden Serie gegen die Los Angeles Kings hat Leon Draisaitl die Edmonton Oilers nach anfangs klarem Rückstand zum 2:2 geführt.

Wichtiger Auswärtserfolg für Draisaitl und seine Oilers! Das Team aus dem Westen Kanadas entschied Spiel vier der Serie gegen die Kings auf fremdem Eis mit 5:4 in der Overtime für sich und stellte damit auf 2:2. Vier Siege sind für das Weiterkommen nötig.

Anfangs sah es nicht gut aus für die Gäste in der kalifornischen Metropole. Die Kings legten ein furioses Anfangsdrittel aufs Eis. Gabriel Vilardi (10.), Viktor Arvidsson (17.) und Anze Kopitar (19.) mit einem Überzahltreffer sorgten für einen vermeintlich beruhigenden 3:0-Vorsprung der Hausherren zur ersten Pause.

Doppelschlag Draisaitl

Dann kamen die Oilers auf. Angetrieben von Draisaitl und seinem kongenialen Partner Connor McDavid. Die beiden Superstars brachten mit ihren Assists zum 1:3 durch Verteidiger Evan Bouchard auch den Gast auf den Videowürfel (25.). Dann kam die Draisaitl-Zeit: Der 27-jährige Kölner verkürzte in der 30. und glich elf Sekunden vor Ende des Mittelabschnitts zum 3:3 aus (40.) - es waren die Play-off-Tore vier und fünf für Draisaitl in dieser Auftaktserie.

Die Spannung blieb der Partie bis zum Schluss erhalten: Wieder ging L.A. in Führung, weil Defensivmann Matt Roy in der 45. Minute Erfolg hatte - 4:3! Es wurde eng für die Oilers, die jedoch die Nerven behielten und das nötige Glück hatten. Zunächst parierte Goalie Jack Campbell (27 Saves, kam nach dem ersten Drittel für den glücklosen Stuart Skinner) fünf Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit gegen den frei vor ihm auftauchenden Arvidsson. Dann traf Evander Kane auf McDavid-Vorlage in der 57. Minute zum 4:4 und schickte das Spiel in die Verlängerung.

Dort ging es über zehn Minuten hin und her, ehe die Entscheidung fiel. Zach Hyman sorgte nach Bouchard-Zuspiel für Riesenjubel und große Erleichterung bei den Gästen. Die Oilers haben sich durch den zweiten Sieg den Heimvorteil wieder zurückgeholt. Am Dienstagabend (Ortszeit) geht es in Alberta mit der fünften Partie weiter.

Bruins einen Sieg vom Weiterkommen entfernt

Die Boston Bruins, die in der Hauptrunde einen Sieg- und Punkte-Rekord aufgestellt hatten, sind unterdessen nur noch einen Sieg vom Einzug in die nächste Runde entfernt. Mit 6:2 (1:0, 1:1, 4:1) setzten sich die Bruins bei den Florida Panthers durch. Die Gäste erzielten die letzten drei Tore, zwei davon durch Taylor Hall, der kanadische Stürmer bereitete zudem zwei weitere Treffer vor und avancierte zum Matchwinner.

Auch die Carolina Hurricanes benötigen nach einem 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)-Erfolg bei den New York Islanders nur noch einen Sieg für das Weiterkommen. Sebastian Aho war mit einem Tor und zwei Vorlagen einer der Protagonisten bei den "Canes", für die Seth Jarvis doppelt traf. Die Dallas Stars setzten sich indes mit 3:2 (0:0, 1:0, 2:2) bei den Minnesota Wild durch und glichen die Serie zum 2:2 aus. Tyler Seguin sorgte mit dem 1:0 und dem 3:1 für den Grundstein zum Sieg der Texaner.