0:4! Oilers wieder auf dem Boden der Tatsachen

Nach zwei Kantersiegen sind die Edmonton Oilers wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet und haben in Los Angeles den 2:2-Ausgleich kassiert. Die NHL am Montagmorgen.

Klar mit 0:4 (0:2, 0:0, 0:2) ging Spiel vier an die L.A. Kings, die damit zum 2:2 ausgleichen konnten in der Play-off-Serie "Best of seven". Trevor Moore (8.) und Troy Stecher (15.) stellten in der "crypto.com Arena" früh die Weichen für die Kalifornier, ehe Carl Grundstrom mit einem Doppelschlag in der Schlussphase alles klarmachte.

Dabei konnten die Kanadier um ihre Offensiv-Stars Connor McDavid und Leon Draisaitl nicht an die starken Auftritte zuvor anknüpfen und scheiterten immer wieder an Kings-Goalie Jonathan Quick, der bei 31 Saves einen Shutout feiern konnte - den zehnten in seiner Karriere, was Play-off-Spiele betrifft. Auf der Gegenseite verhinderte Mike Smith im Oilers-Kasten mit 42 Paraden Schlimmeres. In einem hitzigen Spiel mit zahlreichen Unterbrechungen und Beinahe-Schlägereien gab es am Ende einen verdienten Sieger.

Nach der Auftaktniederlage hatten die Oilers das zweite und dritte Spiel mit insgesamt 14:2 Toren für sich entschieden. Am Dienstag können Draisaitl und Co. im Heimspiel in Edmonton wieder in Führung gehen und sich den "Matchball" erspielen.

Der Meister gleicht aus

Der Tampa Bay Lightning schlug indes in der Nacht zum Montag zurück und feierte einen 7:3-Kantersieg über die Toronto Maple Leafs. Steven Stamkos erzielte nach exakt 60 Sekunden das 1:0 für die "Bolts", die sich danach nicht mehr stoppen ließen und Mitte des zweiten Abschnitts bereits 5:0 führten. Damit steht es auch in dieser Serie 2:2.

zum Thema:

