Lorch verlängert bei der Kölner Viktoria

Jeremias Lorch hat seinen Vertrag bei Viktoria Köln verlängert. Der variable Defensivmann steht damit vor seiner dritten Saison im Trikot der Rechtsrheiner.

Lorch absolvierte in der abgelaufenen Saison 29 Einsätze, schoss dabei drei Tore und gab eine Vorlage (kicker-Note 3,39). Dabei erwies sich der defensive Mittelfeldspieler als flexibel, auch in der Abwehrkette kam der gebürtige Heilbronner zum Einsatz. "Er hat in den letzten Monaten gezeigt, wie wichtig er für diese Mannschaft ist, wurde zusätzlich auf der Innenverteidigerposition eingesetzt und hat aus unserer Sicht herausragende Leistungen gebracht. Jeremias Lorch wird für uns in der neuen Saison ein ganz wichtiger Baustein sein", wird Kölns Cheftrainer Olaf Janßen in einer Mitteilung des Drittligisten zitiert.

Im Sommer 2020 kam Lorch von Wehen Wiesbaden in die Domstadt und gehörte in den vergangenen beiden Spielzeiten zum Stammpersonal. Zuvor lief er 20-mal in der 2. Bundesliga für den SVWW auf und bestritt außerdem im Trikot der Hessen und für die SG Sonnenhof Großaspach über 80 Drittliga-Partien.

Ich freue mich darauf, mit den Jungs den nächsten Schritt gehen zu können und hoffentlich eine etwas sorgenfreiere Saison zu spielen als die gerade abgelaufene. Jeremias Lorch

"Wir haben eine tolle Mannschaft mit einem großen Zusammenhalt. Ich freue mich darauf, mit den Jungs den nächsten Schritt gehen zu können und hoffentlich eine etwas sorgenfreiere Saison zu spielen als die gerade abgelaufene", sagt Lorch selbst.

In der abgelaufenen Saison musste Köln bis zum vorletzten Spieltag zittern, hatte dann aber den Klassenerhalt durch einen 2:0-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern eingefahren.