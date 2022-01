Long Covid: Micha Skorzenski muss bei der U 23 von Fortuna Köln aufhören

Die U 23 von Fortuna Köln ist auf Trainersuche. Micha Skorzenski, bisheriger Coach des Mittelrheinligisten, muss aus gesundheitlichen Gründen aufhören.

Wie die Kölner auf ihrer Homepage vermelden, ist Micha Skorzenski nicht mehr der Trainer der Fortuna-U-23. Seit Monaten leide der 39-Jährige an den Folgen von Long Covid, und nachdem er zur Wintervorbereitung eigentlich wieder in das Geschehen bei den Kölner Südstädtern eingreifen wollte, musste er "schweren Herzens erkennen, dass sich seine gesundheitliche Situation nicht gebessert hat. Und er sich derzeit absolut nicht in der Lage sieht, ein Oberliga-Team umfänglich zu betreuen", wie es in der Meldung heißt.

"Wir drücken Micha alle die Daumen, dass er bald wieder vollständig genesen sein wird. Die Gesundheit steht über allem. Fußball ist da Nebensache. Wir haben alle sehr vertrauensvoll und eng mit Micha zusammen gearbeitet. Wir möchten uns für seinen großen Einsatz rund um die U 23 bedanken", sendet der Verein Genesungswünsche.

"Das Team erlebt leider ein komplettes Seuchenjahr, Corona-Fälle, langwierige Verletzungen von Stammspielern und nun muss leider auch der Trainer ungeplant aufhören. Ich denke aber, dass uns das noch enger zusammenschweißen wird. Und in der Rückrunde werden wir vor allem auch für Micha immer zu 100 Prozent Vollgas geben", so LZ-Leiter Timo Westendorf, der nach dem krankheitsbedingten Ausfall Skorzenski zuletzt kommissarisch die Mannschaft in der Mittelrheinliga übernommen hatte und nun Gespräche mit möglichen Nachfolgern führen wird. "Wir machen uns da aber jetzt gar keinen Stress. Wir haben keine Deadline. Fortuna ist eine gute Adresse und der neue Trainer findet eine völlig intakte, charakterlich einwandfreie Mannschaft vor."