LoL: Zwei Personen wegen Spielmanipulation angeklagt

Zwei Australier sollen laut Polizei Spiele in der chinesischen League of Legends Pro League (LPL) illegal beeinflusst haben - im September stehen sie vor Gericht.

Zwei Australier sollen Spiele in der chinesischen LoL-Liga manipuliert haben. Riot Games

In Australien wurden zwei Männer wegen Spielmanipulation in der chinesischen League of Legends Pro League (LPL) angeklagt. Die Polizei wirft den beiden 25-Jährigen vor, mehrere Spiele arrangiert und manipuliert zu haben.

In der offiziellen Pressemitteilung der Polizei in Victoria heißt es: Ermittler der "Sporting Integrity Intelligence Unit" (SIIU) haben "zwei Männer im Zusammenhang mit einer Untersuchung verdächtiger Wettaktivitäten bei einer eSport-Liga" vor Gericht geladen und angeklagt.

Die Ermittlungen begannen, nachdem die Polizei "von einer Wettagentur Informationen über Aktivitäten hinsichtlich einer Reihe von Spielen in der League of Legends Pro League am 8. Juni letzten Jahres" erhalten hatte.

"Erhebliche Straftaten mit hohen Strafen"

Die beiden Männer wurden wegen zwei separater Straftaten angeklagt. In einem Fall wegen "des Vergehens der Nutzung von Informationen über korruptes Verhalten für Wettzwecke". Dem zweiten Angeklagten wird dagegen vorgeworfen, "den Ausgang von Wetten auf ein Event beeinflusst" zu haben.

Kriminalkommissar Wayne Woltsche berichtet in der Mitteilung der Polizei weiter: Die steigende Popularität von eSport ziehe einen Anstieg "der Zahl derer, die versuchen, die Systeme zu ihrem eigenen Vorteil auszunutzen", nach sich.

Die auf sportliche Integrität spezialisierte Abteilung der Polizei in Victoria hat in der Vergangenheit mehrere Wettskandale im eSport untersucht und aufgedeckt. Dazu gehörten die Verhaftung und Anklage von professionellen Counter-Strike Spielern in den Jahren 2019 und 2020.

Woltsche bekräftigt, dass dies weiterhin "ein Schwerpunktbereich" für die Einheit bleibt und betont: "Es ist wichtig, dass die Menschen verstehen, dass es sich hierbei um erhebliche Straftaten mit hohen Strafen handelt. Diese Anklagen zeigen, dass wir alle Berichte über verdächtige Aktivitäten ernst nehmen."

Die Angeklagten wurden für den 26. September zum Melbourne Magistrates’ Court vorgeladen. Bis zu zehn Jahren Haft können als Strafmaß für beide Männer ausgesprochen werden.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.