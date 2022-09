LoL Worlds: Play-Ins beginnen heute - Zwei europäische Teams sind dabei

Die League of Legends Weltmeisterschaften starten heute. Über einen Monat lang läuft das hochdotierte und aufmerksamkeitsstarke Turnier. Mit dabei sind auch insgesamt 4 europäische Mannschaften.

Es ist Herbst und das bedeutet für den größten eSport der Erde: Weltmeisterschaften! Heute starten die League of Legends World Championships (Worlds) in Nordamerika.

Gespielt wird in diesem Jahr um einen Preispool von 2,2 Millionen US-Dollar, von denen das Siegerteam 489.500 US-Dollar einsteckt. Auch einen neuen Pokal hat Riot dieses Jahr designen lassen. Statt dem verspielten und gewohnten Summoner's Cup, präsentiert der Veranstalter einen deutlich moderneren und schlichteren Pokal.

Der neue Pokal ist deutlich schlichter. Riot Games

Los geht es am 29. September mit der Play-In-Phase. Diese genießt normalerweise weniger Aufmerksamkeit, die richtige Gruppenphase beginnt erst in der Woche darauf. In dieser ersten Runde kämpfen die Dritt- und Viertplatzierten Mannschaften der großen regionalen Ligen und die Sieger der kleineren Ligen um vier Spots in der Gruppenphase. Aus der europäischen League of Legends Championship Series (LCS) sind Fnatic und Mad Lions dabei. G2 Esports und Rouge sind als europäische Sieger bereits für die Gruppenphase gesetzt.

Riot sorgt mit Turniermodus für Spannung

Erfahrungsgemäß haben die Europäer gute Chancen einen der vier Spots zu ergattern. Für Spannung sorgt Veranstalter und Entwickler Riot auf jeden Fall. In Mexiko-Stadt werden die 12 Teams der Vorrunde in zwei Gruppen aufgeteilt. Innerhalb dieser spielen sie einmal gegen jede andere Mannschaft. Die Gewinner der beiden Gruppen kommen direkt weiter, die beiden anderen Spots werden ausgespielt: Zunächst spielen die Dritt- und Viertplatzierten. Der Gewinner daraus muss gegen den Gruppenzweiten ran. Die Sieger aus diesen Matches rücken ihrerseits in die Worlds-Gruppenphase vor. Gespielt wird vom 29. September bis zum 4. Oktober. Die Gruppenphase beginnt am 7.10 und zieht sich über zwei Wochenenden.

Ganz leicht, die Spiele dieses Jahr zu schauen, wird es allerdings nicht. Durch die Zeitverschiebung finden die Begegnungen mitten in der Nacht unserer Zeit statt. Die Spielpläne findet ihr wie gewohnt auf LoLeSports.com. Schon heute beginnen Fnatic und Mad Lions zu europäisch verträglichen Zeiten ihre Worlds: MAD startet die Play-Ins um 22 Uhr gegen Isurus aus Lateinamerika und Fnatic ist direkt im Anschluss ab etwa 23 Uhr gegen Evil Geniuses aus Nordamerika dran. Der Turniertag zieht sich dann bis 5 Uhr morgens.

Holm Kräusche