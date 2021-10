LoL World Championship 2021: MAD Lions als einziges EU-Team im Viertelfinale

Seit dem 5. Oktober kämpfen die besten League of Legends Teams um die Chance, beim Finale der Weltmeisterschaft anzutreten. Die Gruppenphase ist mittlerweile gespielt und aus europäischer Sicht sehen die Ergebnisse nicht wirklich rosig aus. Nur ein Team konnte sich für die K.-O.-Runde qualifizieren.

Der letzte Spieltag der LoL World Championship 2021 Gruppenphase hatte nochmal einiges zu bieten. Drei der vier Divisionen endeten mit einem Tie-Break, die Kontrahenten mussten also in Entscheidungspartien erneut gegeneinander antreten.

Im Vorfeld der WM galten vor allem die Mannschaften aus der chinesischen LPL als absolute Top-Favoriten. Im Verlauf des Turniers konnte allerdings nicht jede Auswahl ihrem Spitzenreiter-Status gerecht werden. Sowohl FunPlus Phoenix als auch LNG Esports sind in ihren Gruppen ausgeschieden.

Im Gegensatz dazu konnten alle Teams aus Korea die kompetitive Gruppenphase überstehen und sind nun verdient im Viertelfinale. Aus europäischer Sicht haben sich immerhin drei Mannschaften für die längste Phase der Weltmeisterschaft qualifiziert. Jedoch haben es nicht alle aus ihren Gruppen herausgeschafft und sie mussten schon ihre Koffer packen.

MAD Lions als letzte europäische Hoffnung

Gruppe D der 2021 World Championship blieb bis zum letzten Spieltag spannend, alle Teams lagen in etwa gleich auf. MAD Lions, mit dem deutschen Support Norman 'Kaiser' Kaiser, musste im Eröffnungsduell einen herben Dämpfer gegen Gen.G hinnehmen, zeigte dann aber jeweils starke Auftritte gegen Team Liquid und LNG Esports.

Zu diesem Zeitpunkt stand jede Mannschaft bei drei Siegen und drei Niederlagen, wodurch die Gruppe durch drei weitere Tie-Breaker-Matches entschieden werden musste. Nach hart umkämpften Partien setzten sich schließlich MAD Lions und die koreanische Auswahl Gen.G durch.

Fnatic und Rogue sind ausgeschieden

Schon am ersten Spieltag wusste Fnatic nicht wirklich zu überzeugen. Mit einem Zwischenstand von 0:2 lag die deutsche Organisation auf dem letzten Platz in Gruppe C. Dieses ernüchternde Resultat konnte die Mannschaft auch zum Ende hin nicht mehr abwenden. Kurz vor dem Turnier musste das Team seinen deutschen Bot Laner Elias 'Upset' Lipp ersetzen, der wegen eines familiären Notfalls nicht antreten konnte.

Nach nur einem überzeugenden Auftritt gegen Royal Never Give Up muss die europäische Auswahl, mit einem 1:5 im Gepäck, die Rückreise antreten. Rogue konnte sich zwar ebenfalls nicht bis in das Viertelfinale durchkämpfen, hinterließ in Gruppe A jedoch einen stärkeren Eindruck als Fnatic.

Nach dem letzten Spieltag der Gruppenphase standen drei Teams punktgleich bei einem Stand von 2:4: Rogue, Cloud9 und FunPlus Phoenix. Im ersten Entscheidungsduell konnte sich die europäische Auswahl überraschend gegen die favorisierten LPL-Gewinner FPX durchsetzen. Eine besonders überzeugende Leistung zeigte dabei wieder einmal ADC Steven 'Hans sama' Liv.

Anschließend stand das Match Rogue gegen Cloud9 auf dem Plan. Die EU- und NA-Kontrahenten lagen während des Aufeinandertreffens lange Zeit gleich auf. Letzten Endes konnte der LCS-Meister das Spiel für sich entscheiden. Cloud9 sicherte sich damit nach einem 0:3 Start tatsächlich noch den zweiten Platz in Gruppe A und steht im Viertelfinale der WM.

DAMWON und T1 in bester Verfassung

Der koreanische Top-Favorit und amtierende Weltmeister DWG KIA setzte sich als einziges Team ohne Niederlage durch und steht in der K.-O.-Runde. Im Viertelfinale sind sie nun der Gegner der letzten europäischen Fraktion, MAD Lions. Eine sehr schwierige Aufgabe, aber die 2021 World Championship hatte schließlich schon einige Überraschungen zu bieten.

T1 und Star-Akteur Sang-hyeok 'Faker' Lee riefen in allen sechs Auseinandersetzungen eine sehr solide Leistung ab. In der nächsten Runde bekommen sie es jetzt mit der ebenfalls koreanischen Organisation Hanwha Life Esports zu tun.

Das Viertelfinale wird durch die beiden Partien Royal Never Give Up vs. Edward Gaming sowie Gen.G vs. Cloud9 beschlossen. Die Entscheidungsspiele starten am Freitag, den 22. Oktober ab 14 Uhr, und werden im Best-of-Five-Modus ausgetragen.

