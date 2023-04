LoL: Unicorns of Love sind erneut Prime-League-Champion

Die Unicorns of Love haben ihren Titel aus dem vergangenen Sommer verteidigt und das Finale in Division 1 der Prime League gewonnen.

Jubelnde Einhörner: Die Unicorns of Love sind Spring-Split-Sieger. Strauss Prime League

Festigung einer Dynastie oder Wachablösung auf dem League-of-Legends-Thron der DACH-Region? Diese Frage stand über dem Finale des Spring Split in Division 1 der Prime League. Beantwortet wurde sie am Samstagabend im Xperion in Berlin. Die beiden begehrten Plätze im letzten Frühlings-Duell hatten sich Titelverteidiger Unicorns of Love und Herausforderer SK Gaming Prime gesichert.

Die Unicorns of Love waren nicht nur dank ihres Status als amtierender Champion leicht favorisiert: Die Einhörner hatten SK Gaming zuvor bereits im Upper-Bracket-Finale geschlagen - am 21. März waren sie durch ein überzeugendes 3:1 im Best-of-5-Format ins große Finale eingezogen. SK hatte sich anschließend in der letzten Runde des Lower Brackets durch ein 3:1 gegen BIG die Chance auf Revanche verdient.

SK gleich zweimal aus - und verliert Spiel 5

Ebenjene Wiedergutmachung blieb aus: Die Unicorns of Love machten schon im ersten Spiel klar, dass ein Spannungsabfall nach dem Summer-Split-Titel 2022 weiterhin nicht eintreten würde. Auf das 1:0 nach 32 Minuten folgte jedoch der Ausgleich durch SK Gaming, die Kölner verlangten dem Favoriten alles ab. Nach bekanntem Schema sicherten sich die Einhörner das dritte Spiel, ehe SK für das 2:2 sorgte und die Entscheidung in Spiel fünf forcierte.

Nervenstärker und fehlerfreier waren letztlich die Unicorns of Love, das 3:2 besiegelte die Titelverteidigung und den Gewinn eines Preisgelds in Höhe von 8.000 Euro. Das Team um den jüngst zum Spring-Split-MVP gekürten Min-gyu 'Peach' Lee hielt dem selbst auferlegten Druck damit stand: Einhörner-Trainer Fabian 'Sheepy' Mallant hatte im Vorfeld selbstsicher betont, dass in der Prime League "weniger als der Sieg nicht akzeptabel" sei.

Unicorns sorgen für Prime-League-Novum

Die Unicorns of Love sind die erste Organisation, die in der höchsten deutschsprachigen LoL-Liga jahresübergreifend zwei Splits in Serie gewinnen kann.

Sowohl der alte wie neue Titelträger als auch SK Gaming Prime werden schon am 11. April wieder im Einsatz sein, wenn die Gruppenphase der EMEA Masters auf dem Programm steht und beide Teams ihre Qualität auf internationaler Bühne unter Beweis stellen müssen.