LoL überragt: Die fünf beliebtesten eSport-Titel 2022 nach Zuschauerzeit

2022 ist Geschichte, wirft aber immer noch einige letzte Themen auf. Wie etwa die Frage nach den beliebtesten eSport-Titeln des Jahres. Die Zuschauerzeit klärt auf.

An der Spitze der fünf eSport-Games, die laut Esports Charts am meisten Zuschauerzeit einheimsten, sitzt dabei wenig überraschend League of Legends (LoL). Das Spiel von Riot Games zählt seit Jahren zu den beliebtesten eSportarten bei Fans. Bestes Beispiel war die sensationelle Leistung von DRX bei den LoL-Worlds. Das Finale gegen T1 sahen in der Spitze bis zu 5,15 Millionen Menschen - Rekord. Zumindest innerhalb der LoL-Szene. Aber auch im Gesamtrating der meistgeschauten eSport-Events setzte sich das Match auf den zweiten Platz.

LoL führt deutlich

Insgesamt knapp 618 Millionen Stunden wurde LoL-eSport 2022 geschaut. Eine unglaubliche Zahl. Und das Ende der Fahnenstange scheint noch nicht erreicht. Blickt man auf die letzten Jahre zurück, stieg nicht nicht nur die Zahl der Zuschauer bei den Worlds an. So verzeichnete das Mid Season Invitational 2022 gut 2,1 Millionen gleichzeitige Zuschauer - und ließ damit die Worlds von 2017 und 2018 hinter sich.

Auf dem zweiten Rang hinter LoL findet sich CS:GO wieder. Gut 448 Millionen Stunden akkumulierten Zuschauer 2022 bei diversen eSport-Veranstaltungen. Eine Steigerung von 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders erfolgreich war das Finale des PGL Major Antwerp zwischen Natus Vincere und dem FaZe Clan. In der Spitze waren 2,1 Millionen Zuschauer dabei. Noch mehr sahen bei einem CS:GO-Match nur beim PGL Major 2021 in Stockholm zu (2,7 Millionen).

Mobile-Titel trotz Ausfall auf dem Treppchen

Über 331 Millionen Stunden wurden derweil von Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) konsumiert. Damit schiebt sich ein Mobile-Game aufs Treppchen, das besonders in Südost-Asien extrem beliebt ist. Der LoL-Klon aus dem Hause Moonton leistet Beachtliches: Im Vergleich zu 2021 fiel die Anzahl an geschauten Stunden um 14,4 Prozent - wohl deshalb, weil das finale Event der Saison, die World Championship, auf 2023 verschoben wurde.

Trotzdem schafften es 2022 gleich vier Events, die 2-Millionen-Peak-Viewer zu knacken: Der Southeast Asia Cup und das Match zwischen EVOS.Legends und RRQ Hoshi bei der MPL Indonesia Season 9 brachten es auf jeweils 2,8 Millionen Zuschauer. Die MPL Indonesia Season 10 sahen bis zu 2,2 Millionen Menschen gleichzeitig, bei den 31. Southeast Asia Games waren es 2,2 Millionen. Der Mobile-eSport scheint also gekommen, um zu bleiben.

Dota 2 in der Krise?

Rang vier besetzt Dota 2. Das ist aber alles andere als ein Erfolg für das Spiel, dessen Community gerade mit einer heiß diskutierten Erweiterung zu kämpfen hat. Denn die insgesamt knapp 314 Millionen Stunden, die Fans bei eSport-Wettbewerben zuschauten, bedeuten ein Minus von zehn Prozent gegenüber 2021.

Im Gegensatz zu MLBB liegen die Gründe hier allerdings nicht bei Ausfällen. Das größte Turnier des Jahres, The International, fand wie geplant statt - und enttäuschte. Erstmals seit zehn Jahren gab es keine Steigerung beim Preisgeld oder den Zuschauerzahlen. 1,7 Millionen Fans sahen in der Spitze zu, 2,7 Millionen waren es noch 2021 gewesen. Geht es mit dem MOBA also langsam bergab?

Valorant explodiert und plant Großes

Alles andere als bergab ging es indes für Valorant. Der zweite Riot-Titel in diesem Ranking schnappt sich mit einem satten Plus von 32,9 Prozent und gut 283 Millionen den fünften Rang. Hauptverantwortlich zeigten sich dafür die Valorant Champions, die Weltmeisterschaft. Mit über 1,5 Millionen gleichzeitigen Zuschauern toppte der Wettbewerb die Champions 2021 um fast 500.000 Betrachter.

Auch die Zukunft des eSports sieht gut aus. Ab diesem Jahr wird Riot drei regionale Ligen in Nordamerika, Asien und Europa ausrichten, die neue Strukturen für den professionellen eSport schaffen und noch mehr Fans vor den Bildschirmen fesseln sollen. Folgt die zukünftige Entwicklung der des vergangenen Jahrs, könnte Valorant 2023 vielleicht noch weiter oben stehen.