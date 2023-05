LoL: Superteam hält sein Versprechen - JDG ist MSI-Sieger 2023

JDG hat der koreanischen und westlichen Konkurrenz beim Mid-Season Invitational (MSI) 2023 die Grenzen aufgezeigt. Im rein chinesischen Finale wurde eine jahrelange Rivalität fortgeführt.

Triumph in Rot: Die JDG-Spieler recken den MSI-Pokal in den Himmel. Riot Games/Colin Young-Wolff

Die Londoner Copper Box Arena wurde am Sonntag in Rot getaucht, als die fünf Spieler von JDG zur MSI-Trophäe schritten. Rot für die Farben des Teams. Rot für den dritten chinesischen MSI-Sieg in Folge. Und Rot für Ding 'knight' Zhuo, dessen "goldene" linke Hand anschließend auf dem Pokal ruhte. Er hatte sein Team nur kurz zuvor zu einem dominanten Sieg in vier Partien gegen BLG geführt. Zudem machte er dabei seinen Anspruch auf den Titel des besten Midlaners der Welt deutlich.

Der "Bürgerkrieg von Pingxiang"

Der Ursprung des 'knight'-Aufstiegs liegt natürlich nicht erst im dominanten Finale gegen BLG oder den packenden fünf Spielen gegen T1 im Winner-Bracket-Finale begründet. Selbst ein Blick zurück auf seinen ersten Split-Gewinn vor Jahren verdeutlicht noch nicht die persönliche Rivalität, die diesen MSI-Sieg für den 22-Jährigen so besonders macht. Auf die Suche begeben muss man sich in der - für chinesische Verhältnisse - kleine Stadt Pingxiang.

Dort duellierten sich JDG-Midlaner 'knight' und BLG-Midlaner Qi 'Yagao' Zeng als Teenager darum, wer die Rechnung für die Snacks im lokalen Internetcafé bezahlen muss. Wo sich die beiden Tag für Tag trafen, um ihre ganz persönliche Rivalität auszuleben. Damals konnten sie nur davon träumen, auf der großen internationalen Bühne den "unsterblichen Dämonenkönig" 'Faker' in seine Schranken zu weisen.

Erst spielten sie um die LoL-Spitze von Pingxiang, dann von China und inzwischen der Welt. Der "Bürgerkrieg von Pingxiang", wie die chinesische Community das Duell mit dem ihr eigenen Pathos nennt, ist die wohl intensivste chinesische Rivalität der letzten Jahre. Nun hat 'knight' als Finals-MVP wieder vorgelegt.

Sein Wille geschehe: 'knight' sagt nach dem zweiten Spiel das Ergebnis voraus. Riot Games/Colin Young-Wolff

China holt sich die Vormachtstellung von Korea

Dabei war es nicht nur JDG gelungen, beim MSI zu überzeugen. Auch das 'Yagao'-Team BLG sorgte bei den zahlreichen Anhängern in London für Begeisterung, indem es sich eine eigene Underdog-Story aufbaute. Die zweitplatzierte chinesische Organisation musste sich erst durch das Play-In-Turnier kämpfen, wo sie gegen die nordamerikanischen Golden Guardians zeitweise unter Druck geriet.

Es gelang BLG jedoch, sich von Runde zu Runde zu steigern und beinahe das zu leisten, was Weltmeister DRX geschafft hatte: den Turniersieg als Play-In-Team. Besonders aufsehenerregend waren die Auftritte im Loser Bracket gegen die Nummern eins und zwei der koreanischen Liga. Die deutlichen 3:0- und 3:1-Erfolge gegen Gen.G und T1 waren eine Kampfansage an JDG. Gleichzeitig zementierten sie ein enttäuschendes Turnier aus Sicht der Koreaner, die vorerst die internationale Favoritenrolle an China abgeben müssen.

JDG wurde seinem Favoritenstatus als chinesischer Champion gerecht. Weder die US-Amerikaner von Cloud9 noch das erste Duell mit BLG waren echte Hürden für das 'knight'-Team, das erst von T1 gefordert wurde. Im packenden Winner-Bracket-Finale konnte sich JDG mit 3:2 gegen ‘Faker’s Organisation durchsetzen, die noch 2022 im Finale der WM gestanden hatte. Das von vielen als vorgezogenes Endspiel betitelte Match war das am meisten gesehene Spiel der MSI-Geschichte. Und Werbung für schnelles, aggressives League of Legends auf höchstem Niveau.

'Yagao' und 'knight' zeigen ihre Weltklasse

Im Finale selbst stellte sich Jayce als Pick der Serie heraus. Mit einer Gewinnrate von 100 Prozent aus vier Spielen war es vor allem das Können von 'knight' und 'Yagao', das den Spielen seinen Stempel aufdrückte. In der ersten Partie war es sogleich die 'knight'-Show: Mit einer KDA von 5/0/4 führte der Midlaner sein Team zu einem lupenreinen Snowball, der sich auch in einer Spielzeit von knapp 26 Minuten niederschlug.

BLG war jedoch keinesfalls gebrochen und schlug postwendend zurück. 'Yagao' wählte selbst Jayce und tat es seinem Kontrahenten mit einem guten Carry bei einer KDA von 5/2/5 gleich. Zwar wurde das Spiel erst durch einige Late-Game-Kämpfe entschieden. Letztendlich hatte JDG aber keine Antwort auf das bessere Scaling BLGs, das mit der Infernaldrachen-Seele kurzen Prozess mit dem roten Nexus machte - 1:1.

Kein Vorbeikommen an den JDG-Carries

Wie angestachelt von dieser Niederlage überrannte JDG seinen Gegner im dritten Spiel der Serie. Mit 'knight' zurück auf Jayce und Weltmeister Jae-Hyuk 'Ruler' Park auf seiner gefürchteten Zeri gelang es den Favoriten sogar, ihre Siegzeit aus der ersten Partie um zwei Minuten zu unterbieten. Wie in der gesamten Serie schaffte es BLG nicht, die beiden Carries 'Ruler' und 'knight' einzudämmen. Besonders mit Fokus auf die Botlane versuchten sie einiges - doch nahezu jeder Dive oder Gank wurde von JDGs exzellenter Koordination ausgekontert. Auch ein unkonventioneller Vayne-Pick im dritten Spiel half dagegen nicht.

Der hat noch gefehlt: 'Ruler' baut seine Trophäenbilanz weiter aus. Riot Games/Colin Young-Wolff

In der vierten Partie gingen BLG dann endgültig die Ideen aus. Wieder ließen sie Jayce für 'knight' offen und wurden erneut bestraft. Sinnbildlich war die Szene, in der der JDG-Midlaner ein Eins-gegen-zwei gewann, ohne auch nur die Hälfte seiner Lebensleiste zu verlieren. Die Überlegenheit von JDG war an diesem Tag überdeutlich. Personifiziert durch 'knight', der in drei Spielen auf Jayce eine KDA von 17/1/11 vorweisen konnte.

Aus Rot wird triumphales Gold

Nach einer letzten Machtdemonstration in nicht mal 22 Minuten reckte der verdiente Sieger den MSI-Pokal in die Höhe. Für vier der fünf Spieler ist es der erste internationale Titel mit Ausnahme des Mid-Season-Cups, der lediglich zwischen der chinesischen und koreanischen Liga ausgetragen wurde. Für 'Ruler' allerdings bedeutet dieser Sieg das Füllen einer Lücke in seinem ohnehin beachtlichen Trophäenkabinett.

Der Weltmeister von 2017 hat nun die Weltmeisterschaft, das MSI, die LCK und die LPL gewonnen - eine Dominanz, die an die Glanzjahre von SKT T1 unter 'Faker' erinnert. Wer JDG am Sonntag erlebt hat, dürfte überzeugt davon sein, dass in diesem Jahr noch einige Pokale das Teamhaus schmücken könnten.

Das Rot der Arena wandelte sich vor den Augen der Spieler zu einem triumphalen Goldregen. Die "goldene" Hand von 'knight' mag bislang nur den MSI-Pokal ertasten. Nun scheint aber sogar die "Golden Road", der Gewinn aller Turniere des Jahres, der noch keinem Team in der LoL-Geschichte gelungen ist, in Reichweite zu liegen. Aktuell scheint dieses JDG-Team jedenfalls schwer aufzuhalten zu sein.