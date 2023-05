LoL: Stühlerücken in der Prime League - wer kommt und geht

Gleich drei Teams geben ihren Spot in der zweiten Division der Strauss Prime League auf. Wer folgt ihnen?

Der zweiten Division der Strauss Prime League in League of Legends steht für den kommenden Summer Split ein Umbruch bevor. Mit Sprout, Boutgamers und mYinsanity verlassen drei Organisationen die Liga.

Sprout war seit knapp zwei Jahren in der Prime League vertreten, konnte sich im Summer Split des letzten Jahres sogar in die Top-4 spielen. Dort unterlagen sie jedoch No Need Orga, die schließlich den Aufstieg schafften.

Aufsteiger nimmt den Spot nicht wahr

Apropos Aufstieg - den schaffte auch Boutgamers. Vorausgegangen war ein starker Spring Split in Division 3, durch den sie es in die Relegation schafften. In dieser setzte sich die Liechtensteiner Organisation gegen EPIC DUDES und TeamOrangeGaming durch. Allerdings entschied sich Boutgamers dagegen, den Spot in der zweiten Division in Anspruch zu nehmen.

Mehrere Jahre Bestandteil der Szene des DACH-Raumes war mYinsanity. Das Schweizer Team war sogar Starter der höchsten deutschsprachigen Spielklasse. Vor einigen Tagen kündigten sie jedoch an, sich "wieder vermehrt auf unsere Wurzeln zu fokussieren", wie es in einer Mitteilung hieß. Allerdings wolle man sich eine Tür offen lassen, in Zukunft wieder die Schweizer Fahne in der Prime League zu vertreten.

Nachrücken werden somit die EPIC DUDES, ACE Gaming und TeamOrangeGaming. Startschuss für den Summer Split der zweiten Division ist der 29. Mai. Bis voraussichtlich 18. Juli läuft die reguläre Saison, könnte sich durch Tiebreaker jedoch um einen Tag verlängern