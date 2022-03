LoL: MSI 2022 steigt in Südkorea

Die besten Organisationen im League of Legends eSport fahren zum Mid-Season Invitational (MSI) nach Südkorea. Die LoL-Welt blickt im Mai nach Busan.

Erstmalig findet das Mid-Season Invitational in Südkorea statt. lolesports via Twitter

Endlich ist es offiziell: Das MSI 2022 findet in Südkorea statt, genauer gesagt in der Hafenstadt Busan. Es ist bereits das 7. MSI, dass im League of Legends eSport steigen wird. Bei dem Turnier werden in diesem Jahr lediglich Teams aus elf statt bislang zwölf Regionen gegeneinander antreten. Die russische LCL ist sanktioniert und schickt keinen Vertreter.

Besonders erfreulich ist dagegen die Nachricht, dass zum ersten Mal seit der LoL-Weltmeisterschaft 2019 wieder Fans vor Ort sein sollen. Nach einer Gruppenphase geht es über eine sogenannte "Rumble-Phase" in die K.o.-Phase bis zum großen Finale. Vergangenes Jahr gewann das chinesische Team RNG. Damals betrug der Preispool 250.000 US-Dollar - in diesem Jahr wird mit einem ähnlich hohen Betrag gerechnet.

T1 schon jetzt in der Favoritenrolle?

Die weltweiten Qualifikationen für das MSI laufen aktuell. In Europa sind u.a. Rogue und Fnatic auf Kurs. Besonderes Augenmerk kann aber auf die koreanische LCK gelegt werden. Dort scheint T1 um ihren Superstar 'Faker' derzeit unschlagbar.

Mit 18-0 Siegen dominieren sie den Spring Split und eilen von Sieg zu Sieg. Für die koreanische Organisation ist der Austragungsort sicherlich eine große Motivation. 2021 scheiterten sie noch unglücklich in der Qualifikation. Obwohl bereits 2014 und 2018 die LoL-Weltmeisterschaft in Südkorea ausgetragen wurde, ist es das erste MSI, das im eSport begeisterten Land stattfinden wird.

