Lokalrivalen am Niederrhein mit Kooperation

Im deutschen Frauenhandball haben Zweitligist TuS Lintfort und der benachbarte Drittligist TV Aldekerk eine Kooperation beschlossen. "Im Sinne der Förderung des Nachwuchsleistungssports am Niederrhein" heißt es in einer Vereinsmitteilung "werden die Lokalrivalen aus Aldekerk und Lintfort näher zusammenrücken" - und das ab der kommenden Saison.

"Gemeinsam soll jungen Spielerinnen beim Übergang in den Seniorenbereich eine optimale Anschlussförderung angeboten werden, um lokale Talente am Niederrhein zu halten und ihren Weg in den Spitzensport bestmöglich zu begleiten", schreibt der TV Alderk in einer Mitteilung.

Der TV Aldekerk besetzt im Nachwuchsbereich derzeit in allen Altersklassen die höchsten Spielklassen, gehört sewit Gründung im Jahr 2012 auch dauerhaft der Jugend-Bundesliga der weiblichen A-Jugend an. In der kommenden Saison will man sowohl in der weiblichen B-Jugend, aber auch in der männlichen A-Jugend auf Bundesniveau spielen.

Sowohl Männer- wie auch Frauenteam spielen aktuell in der 3. Liga, die Frauen sind gar amtierender Meister und Spitzenreiter der Staffel Nord-West. Einem möglichen Aufstieg erteilt man aber schon jetzt eine Absage. Dieser sei einfach "nicht realisierbar, da sowohl die finanziellen als auch organisatorischen Ressourcen auf alle 32 Mannschaften des Vereins verteilt werden."

"Ein tolles Angebot an junge Spielerinnen"

"Wir wollen den Niederrhein langfristig auf der Bundesligakarte etablieren und jungen Spielerinnen der Region eine Chance bieten, den Schritt in die Bundesliga zu wagen", erklärt Ulrich Klein die neue Zusammenarbeit gegenüber der Neuen Rhein Zeitung (NRZ).

Carsten Hilsemer, sportlicher Leiter beim TV Aldekerk, betont: "Für uns ist es wichtig, dass unsere gut ausgebildeten Spielerinnen in der Region bleiben und trotzdem den Sprung in die 2. Bundesliga wagen können."

Eine wichtige Säule stellen dabei die Chefcoaches Jörg Hermes (Aldekerk) und Bettina Grenz-Klein dar. "Mit zwei so guten Trainern können wir ein tolles Angebot an junge Spielerinnen machen. Jörg und Bettina haben schon so viele Talente auf dem Weg in die Bundesliga begleitet, wie kaum ein anderer Trainer" erklärt Ulrich Klein in der gemeinsamen Vereinsmitteilung. "Außerdem kennen sich die beiden ja schon so lange, dass die Zusammenarbeit leicht umzusetzen ist."