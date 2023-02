Lokalmatador Pinturault holt Kombi-Gold - Jocher "wieder an der Weltspitze"

Unter großem Jubel hat sich Alexis Pinturault bei seiner Heim-WM Gold in der Kombination gesichert. Ein respektables Zwischenergebnis fuhr Simon Jocher ein.

Bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Frankreich jubelte am Dienstag der Lokalmatador: Alexis Pinturault holte sich mit einer Zehntel Vorsprung auf den Österreicher Marco Schwarz die Goldmedaille. Dritter auf der Piste "L'Eclipse" in Courchevel wurde Schwarz' Landsmann Raphael Haaser (+0,44 Sekunden) - wie einen Tag zuvor seine Schwester Ricarda Haaser.

Pinturault, Weltmeister von 2019 und Zweiter von 2021, war nach dem Super G mit einem dünnen Polster von 0,06 Sekunden auf Titelverteidiger Schwarz in den Slalom-Lauf gegangen. In diesem bemühte sich der 31-Jährige um eine saubere Fahrt und kam flüssig durch. Der Kärntner Schwarz wirkte in seinem Slalom-Lauf etwas bissiger, warf seine Gold-Chance an der Klippe kurz vor dem Ziel aber weg.

Speedspezialist Simon Jocher, der diese Saison schon mehrere Wochen verletzt aussetzen musste, zeigte einen respektablen Super-G-Lauf und lag damit zur Halbzeit auf Rang 13. Dieser stand auch nach dem Slalom zu Buche - mit fünfeinhalb Sekunden Rückstand. Vor zwei Jahren in Cortina d'Ampezzo war der 26-jährige Garmischer in der Kombination starker Fünfter geworden.

Den Slalom habe er "verhauen", gab Jocher im ZDF zu. Dennoch hatte er ein Lächeln im Gesicht, "weil es der erste Tag war, an dem ich mich wieder an der Weltspitze gesehen habe".

Der Schweizer Loic Meillard (+1,20), WM-Dritter 2021 und einer der Favoriten, musste sich mit Platz sechs begnügen. Olympiasieger Johannes Strolz (Österreich) schied im Slalom aus.

Andreas Sander und Romed Baumann belegten nach dem Super G die Plätze 15 und 18, bestritten - wie etwa auch Aleksander Aamodt Kilde, Marco Odermatt oder Vincent Kriechmayr - nach ihren "Trainingsfahrten" aber keinen Slalom mehr.

Endstand nach zwei Läufen:

1. Alexis Pinturault (Frankreich) 1:53,31 Min. (1:08,25 Min./45,06 Sek.); 2. Marco Schwarz (Österreich) +0,10 Sek. (1:08,31/45,10); 3. Raphael Haaser (Österreich) +0,44 (1:08,39/45,36); 4. River Radamus (USA) +0,69 (1:08,84/45,16); 5. Atle Lie McGrath (Norwegen) +0,72 (1:09,50/44,53); 6. Loic Meillard (Schweiz) +1,20 (1:09,59/44,92); 7. Tobias Kastlunger (Italien) +2,99 (1:10,47/45,83); 8. Albert Ortega (Spanien) +3,50 (1:10,18/46,63); 9. Erik Arvidsson (USA) +4,43 (1:10,65/47,09); 10. Ryan Cochran-Siegle (USA) +5,25 (1:09,73/48,83); ... 13. Simon Jocher (Garmisch-Partenkirchen) +5,50 (1:09,64/49,17); Andreas Sander (Ennepetal) ausgeschieden (1:09,72); Romed Baumann (Kiefersfelden) ausgeschieden (1:09,91)