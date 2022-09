Lok-Trainer Civa: "Wir sind gut genug, jede Mannschaft zu schlagen"

Almedin Civa (50), Trainer des 1. FC Lok Leipzig, fordert von seiner Mannschaft mehr Konsequenz beim Ausnutzen der Torchancen.

Nach einem erfolgreichen Saisonstart blieb der 1. FC Lok Leipzig zuletzt zwei Mal sieglos. Nach der Niederlage in Greifswald reichte es auch gegen den BFC Dynamo nur zu einem torlosen Remis, obwohl die Blau-Gelben lange Zeit mit mit einem Mann mehr spielen konnten.

Bei den vielen Chancen, die Ihre Elf gegen den BFC Dynamo vergeben hat - sind da zu Ihren grauen Haaren noch ein paar neue dazu gekommen, Herr Civa?

Es sind ein paar ausgefallen (lacht). Nein, im Ernst: Natürlich war es ärgerlich, wie viele Möglichkeiten wir nicht genutzt haben. Wir legen los wie die Feuerwehr und haben schon in der ersten Viertelstunde richtig gute Chancen. Dann spielen wir 75 Minuten in Überzahl genau so, wie ich mir das vorstelle. Wir haben ruhig agiert, waren nicht hektisch, Was gefehlt hat, war die allerletzte Konsequenz, so einen Ball dann irgendwie über die Linie zu bekommen.

Was überwiegt denn: die Freude über das gute Spiel und den gewonnenen Punkt oder der Ärger über zwei verschenkte Zähler?

Ganz klar: Wir haben zwei Punkte verschenkt. Moralisch ist der BFC der klare Sieger. Wobei sie sich das natürlich auch erkämpft haben. Ich ziehe den Hut davor, wie stark sie viele Sachen verteidigt haben. Mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, war ich eigentlich sehr zufrieden. Aber das Ergebnis ärgert mich natürlich.

Nach fünf Spielen kann man vielleicht auch schon ein kleines Zwischenfazit ziehen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Auftreten der Mannschaft?

Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Wir haben acht Punkte. Zehn wären möglich gewesen. Die zwei Punkte aus dem BFC-Spiel fehlen natürlich. Leistungsmäßig ausklammern muss man das Greifswald-Spiel. Ich sage immer, wir sind gut genug, um jede Mannschaft in dieser Liga schlagen zu können. Dabei bleibe ich auch. Aber wenn wir nicht unsere Leistung abrufen, können wir eben auch gegen jedes Team verlieren.

Sie haben in den vergangenen Wochen oft betont, wie ausgeglichen und stark die Regionalliga Nordost in diesem Jahr besetzt ist. Sie kennen diese Spielklasse seit Jahren aus dem Effeff. Würden Sie sagen, dass diese Liga noch nie so stark war wie jetzt?

Ich denke schon. Es gab auch schon Jahre, wo in der Spitze zwei, drei Teams waren, die richtig guten und dominanten Fußball gespielt haben. Aber in der Breite habe ich diese Regionalliga noch nie so stark erlebt. Ich will jetzt gar nicht alle Spitzenteams aufzählen. Aber wenn man allein die Verpflichtungen der letzten Wochen anschaut: Altglienicke holt noch Cigerci und Dirkner, der Berliner AK zaubert noch ein paar richtig starke Neuzugänge aus dem Hut. Die Aufsteiger aus Greifswald und Erfurt sind richtig gut. Die Qualität insgesamt in dieser Liga ist einfach enorm.

Wo reihen Sie dabei den 1. FC Lok ein?

Wir brauchen uns vor niemandem zu verstecken. Wir haben eine starke Truppe. Aber wir sind keiner der Top-Favoriten. Vom Etat her sind wir Mittelmaß. Wenn wir mit interessanten Spielern und deren Beratern sprechen, sind die erst einmal begeistert vom Fußball, den wir spielen wollen, vom Verein mit den tollen Trainingsmöglichkeiten. Wenn es dann ums Geld geht, wollen einige die Summen gar nicht glauben. Aber mehr ist nicht drin! Wir geben nur so viel Geld aus, wie wir einnehmen. Diesen Weg gehen wir weiter - auch, wenn er steinig ist.