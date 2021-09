Lok-Trainer Civa: "Es war einfach erste Sahne"

Lok Leipzig zeigte beim Heimsieg gegen Tennis Borussia Berlin eine überzeugende Leistung. Das Ergebnis werteten beide Trainer als verdient. Lok-Coach Almedin Civa hatte nach der Partie nichts zu bemängeln.

Gegen TeBe Berlin zeigte der 1. FC Lok Leipzig eine starke Leistung und gewann mit 4:0. Trainer Civa hielt sein Fazit zur Partie knapp. "Eigentlich kann man es ganz kurz machen: Von der ersten bis zur letzten Sekunde verdient gewonnen", sagte der Bosnier nach der Begegnung. Bereits nach einer Minute konnte sein Team durch Djamal Ziane in Führung gehen. Anschließend wurden drei Tore nachgelegt und die "Null" gehalten. "Es war einfach erste Sahne", fasste der 49-Jährige zusammen. Sowohl von seinen Stamm- als auch den Einwechselspielern war Civa begeistert: "Da kann man froh sein, dass man die Jungs hat."

Für Markus Zschiesche, Trainer von TeBe Berlin war das deutliche Endergebnis ebenfalls verdient, denn man habe "zurecht klar verloren". Zschiesches Team konnte den eigenen Spielstil nicht auf den Platz bringen. Außerdem gab der 39-Jährige zu verstehen: "Wir sind eine junge Mannschaft, die Entwicklung ist noch am Anfang." Berlins Kader ist im Schnitt zwei Jahre jünger als der von Lok Leipzig. Des Weiteren wisse der Trainer, ohne Topform könne man "hier bei Lok nichts holen."

Bereits vergangenen Oktober gab es für Berlin ein 0:4 in Leipzig. Der 1. FC Lok Leipzig empfängt am kommenden Sonntag Germania Halberstadt (13 Uhr) und könnte mit einem Sieg den Rang in der oberen Tabellenhälfte festigen. TeBe Berlin steht aktuell auf dem 17. Rang und möchte sich mit einem Heimsieg gegen Lichtenerg am Samstag (13 Uhr) aus der Gefahrenzone hieven.