Lok lockt Verkamp nach Leipzig

Pasqual Verkamp verlässt Carl Zeiss Jena nach 2021 zum zweiten Mal. Der 26-jährige Offensivspieler wechselt von Thüringen nach Sachsen zu Lok Leipzig. Für den FCC bestritt er insgesamt 72 Spiele in der Regionalliga Nordost. "Es ist schön, dass sich Pasqual für Lok entschieden hat. Wir bekommen mit ihm einen sehr variablen Offensivspieler, der seine Torgefahr in den letzten Jahren in verschiedenen Ligen nachgewiesen hat", so Toni Wachsmuth, Geschäftsführer Sport.