Lok Leipzig holt Siebeck vom BFC Dynamo

Der erste Sommerneuzugang des 1. FC Lokomotive Leipzig heißt Alexander Siebeck. Seit 2020 spielt der 30-jährige Mittelfeldakteur für den Ligakonkurrenten BFC Dynamo. Insgesamt hat Siebeck in seiner Karriere bislang 197-mal in der Regionalliga Nordost gespielt und schnupperte beim Karlsruher SC schon achtmal Drittliga-Luft. Leipzig-Probstheida ist für ihn indes bekanntes Terrain, da er schon in der Jugend das Lok-Trikot trug. "Ausschlaggebend für die Rückkehr in meine Heimatstadt waren in erster Linie die professionellen und sehr guten Gespräche mit Toni Wachsmuth und Jochen Seitz (künftiger Trainer; Anm. d. Red.), mit deren Plänen und Vorstellungen vom Fußball ich mich zu 100 Prozent identifizieren kann", verrät Siebeck in einer Meldung. Der neue Sport-Geschäftsführer Wachsmuth meint: "Wir bekommen einen Spieler, der die letzten Jahre auf Top-Niveau in der Liga gespielt hat und aufgrund seiner Erfahrung und seines Charakters die Mannschaft mit führen kann."