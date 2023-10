Lok Leipzig: "Gute Reaktion" hält Civa im Amt

Auch wenn der 1. FC Lok Leipzig gegen Hertha BSC II das nächste sieglose Spiel verkraften musste, die Moral nach dem aufgeholten 1:3-Rückstand wollen die Messestädter in positive Energie umwandeln. Almedin Civa soll als Trainer weiter an der Wende arbeiten dürfen.

Blitzstart, Leid, Verzweiflung - schließlich Kampf und Zittern. Ein neuerliches Leipziger Drama in fünf Akten bescherte der Loksche am Freitagabend ein euphorisches 3:3-Remis mit Fußball der Hausmarke gegen Hertha BSC II. Der "gefühlte Sieg" nach zwischenzeitlichem 1:3-Rückstand sorgt für versöhnliche Stimmung - es war aber "auch nur ein Punkt". Konnte er die Position des Trainers stärken?

"Das spricht für die Jungs, hier zurückgekommen zu sein, das kommt nicht von ungefähr" resümierte der verletzte Lukas Wilton nach Spielschluss. Er könne "verstehen, dass viel Terz gemacht wird, auch von den Fans". Schließlich blieb man nun auch im sechsten Spiel ohne Sieg, die Ergebniskrise erweist sich als Treibsand, sein Abwehrkollege Linus Zimmer führte aus: "Klar, es ist auch nur ein Punkt. Aber das Positive können wir in die nächsten Wochen mitnehmen." Aus ihm spricht die pure, unverdorbene Zuversicht, die seiner Jugend innewohnt. Eine Prise Lockerheit und Geradlinigkeit würde der Mannschaft derzeit gut zu Gesicht stehen - Kraftakte wie dieser können nicht auf Kommando abgerufen werden.

Eine "gute Reaktion"

Die Leipziger starteten furios, wollten von Beginn an jegliche Zweifel an Qualität, Erfahrung, Lockerheit und dem übrigen Brimborium beiseite wischen. Ryan Adigo, ständiger Unruheherd mit seinem unerhörten Tempo, kam, spielte und sprach: "Wir hatten uns viel vorgenommen. Leider hat der Gegner uns dann gut hinten rein gedrängt. Aber wir haben eine gute Reaktion gezeigt!" Jene Reaktion kam freilich erst in Hälfte zwei, nachdem die Loksche nach dem guten Beginn und der frühen Führung schon wieder drei Gegentore hinnehmen musste.

Aber sie kam eben und das ist auch ein Verdienst des in die Kritik geratenen Trainers Almedin Civa. Adigo bestätigte: "Der Trainer hat uns einen klaren Plan mitgegeben und das volle Vertrauen geschenkt. Jeder wusste, was er zu tun hat - wir stehen voll hinter ihm." Auch Mittelfeld-Staubsauger Zak Paulo Piplica betonte, wie "enorm wichtig es war, dass wir zurückgekommen sind." Für ihn "fühlte sich das sogar ein bisschen wie ein Sieg an" - wer kann es ihm verdenken, die Erinnerung an richtige Siege verblasst so langsam.

Mir war es wichtig, den Jungs zu sagen, was für tolle Menschen sie sind. Trainer Almedin Civa über den Spielerkreis nach Abpfiff

Aufgesteckt wird aber trotzdem nicht, nach Schlusspfiff bildete Civa mit seinen Jungs demonstrativ einen Kreis, die verbale Salbung wurde erteilt. Was wurde besprochen? Civa "war es wichtig, den Jungs zu sagen, was für tolle Menschen sie sind." Und weiter: "Die Spieler bekommen in den letzten Wochen viel auf die Fresse und marschieren und arbeiten trotzdem." Schritt für Schritt zu Erfolgserlebnissen, harte Arbeit ist alternativlos, es gibt keine Abkürzung zu Glanz und Glorie.

Unter den Augen zahlreicher Krisentouristen mit blau-gelber Vergangenheit wie Ex-Trainer Wolfgang Wolf und den Sportskameraden Urban, Salewski und Pfeffer blieb die Nacht der personellen Konsequenzen also aus - auf der Ehrentribüne wurde vorerst kein Daumen gesenkt. Die Mannschaft mag taumeln, aber sie fällt nicht, ist zäh wie Ziegenleder. Die Moralkarte kann Civa jederzeit ausspielen, die Truppe steht wie ein Fels hinter dem Übungsleiter. Demnächst warten Kaliber wie Viktoria Berlin, Erfurt, Cottbus und Chemie - Zeit, wieder Siegen zu lernen.