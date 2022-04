Lok Leipzig bekommt den Meisterstern aufs Trikot

Entscheidung des DFB-Präsidiums: Lok Leipzig darf ab der kommenden Saison einen Meisterstern auf seinem Trikot tragen.

Auf seiner Sitzung am heutigen Freitag genehmigte das DFB-Präsidium einen entsprechenden Antrag des sächsischen Traditionsvereins. Dieser Vorstoß war auch vom Nordostdeutschen und vom Sächsischen Fußball-Verband unterstützt sowie vom DFB-Spielausschuss befürwortet worden.

Bei der Diskussion darüber, ob Lok Leipzig einen Stern anbringen darf oder nicht, ging es unter anderem darüber, ob die drei von einem "früheren" VfB Leipzig in den Jahren 1903, 1906 und 1913 errungenen Meisterschaften dem Verein zuzurechnen sind. Schon vor fünf Jahren hatte es erste Ambitionen in diese Richtung gegeben. Damals gab es mit dem "neuen", nach der Wiedervereinigung gegründeten VfB Leipzig e.V. und dem 1. FC Lokomotive Leipzig e.V. formal zwei getrennte Vereine, die sich auf dieselben geschichtlichen Wurzeln berufen konnten.

Klubverschmelzung hilft

Am 1. Juli des vergangenen Jahres sind die Vereine inzwischen zu einem Klub verschmolzen. Der 1. FC Lokomotive Leipzig, Verein für Bewegungsspiele e. V., ist damit ein Nachfolgeverein des VfB Leipzig im Sinne der einschlägigen Vorgaben des DFB, heißt es in der Mitteilung des Verbandes vom Freitag. Das DFB-Präsidium sehe damit den in den Ausführungsbestimmungen geforderten Nachweis über die errungenen Meisterschaften als erbracht an.

