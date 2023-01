Lok Leipzig bei Hertha II gefordert - Chemnitzer FC gewinnt erneut - Absage in Erfurt

Die Regionalliga Nordost startet an diesem Wochenende offiziell in die Rückrunde. Schon am Donnerstag schlug der Chemnitzer FC auswärts Tennis Borussia Berlin. Am Freitag geht es mit zwei Spielen ebenfalls auf Berliner Boden weiter, Rot-Weiß Erfurt muss die nächste Spielabsage hinnehmen.

Eric Voufack startet mit Lok Leipzig am Freitag in die Rückrunde. IMAGO/Matthias Koch

Es geht Schlag auf Schlag in der Regionalliga Nordost. Nach den vier Nachholpartien des 16. Spieltags am Mittwoch, beginnt am Donnerstag bereits der 18. Spieltag, der von Freitag bis Sonntag komplettiert wird - sofern nicht wieder schlechte Witterungsbedingungen den Spielplan ausdünnen.

Den Anfang machten am Donnerstag Tennis Borussia Berlin und der Chemnitzer FC. Die Partie begann mit Verzögerung, weil zum anvisierten Spielbeginn um 19 Uhr nur Teile des Flutlichts brannten. Eine halbe Stunde später war es hell genug und es konnte gekickt werden, Brügmann besorgte auf Mensah-Vorlage bereits in der 2. Minute mit einem platzierten Flachschuss die Führung. Danach wurde der CFC immer stärker, Berlins Damelang sah nach einem groben Foul Rot (39.). Doch in Unterzahl - speziell in der zweiten Halbzeit - war TeBe auf einmal das etwas bessere Team, konnte seine Chancen aber nicht nutzen. Chemnitz musste zittern, traf zudem noch zweimal Aluminium.

Zwei Berliner Heimspiele

Am Freitag stehen zwei Partien auf dem Tagesplan. Der BFC Dynamo darf nach dem 3:2-Sieg im Nachholspiel gegen den SV Lichtenberg am vergangenen Wochenende, als man es nach zwischenzeitlicher 3:0-Führung zum Schluss noch einmal spannend machte, erneut vor heimischer Kulisse auflaufen. Der ZFC Meuselwitz ist zu Gast im Sportforum Hohenschönhausen. Doppeltorschütze Christian Beck zeigte sich trotz des knappen Sieges dennoch zufrieden. "Dass es mit dem zweiten Gegentor noch mal so spannend wurde, war sehr ärgerlich", sagte der Stürmer, "aber am Ende haben wir drei Punkte geholt. Nur das zählt und ist wichtig für uns. Es war ein guter Auftakt." Gegen den zuletzt sehr heimstarken BFC, der seine letzten sechs Liga-Heimspiele allesamt für sich entscheiden konnte, möchte der ZFC natürlich trotzdem etwas Zählbares mitnehmen, um sich frühzeitig vom Keller zu distanzieren. Momentan sind es nur vier Zähler Vorsprung auf den ersten potenziellen Abstiegsplatz. Der BFC Dynamo würde sich über einen weiteren Erfolg sicher auch nicht beklagen, rangiert aber aktuell sehr gesichert im Mittelfeld.

Im Gegensatz zu den Profis startete die zweite Garde von Hertha BSC Berlin am vergangenen Wochenende optimal ins neue Kalenderjahr und schlug Carl-Zeiss Jena knapp mit 1:0. Am Freitag steht für die Mannschaft von Ante Covic das zweite Spiel des Jahres auf der Tagesordnung. Lok Leipzig ist zu Gast in der Hauptstadt und würde einen ähnlichen Spielverlauf wie beim letzten Aufeinandertreffen Anfang August wohl sofort unterschreiben. Damals führte Leipzig schon nach 30 Minuten klar mit 3:0 und feierte am Ende einen klaren 4:2-Erfolg. Ob es am Freitag wieder so deutlich wird, bleibt abzuwarten.

Cottbus will die Spitze behaupten

Vor der ersten Standortbestimmungen steht das Spitzenteam der Liga: Cottbus empfängt am Samstag die VSG Altglienicke. Beim FC Energie waren die vergangenen Wochen ausschließlich von positiven Schlagzeilen geprägt. Erst verlängerte Cheftrainer Wollitz seinen auslaufenden Vertrag ohne großes Zögern, wenig später sicherte man sich dann auch noch die Dienste des Ex-Drittliga-Angreifers Timmy Thiele. Es versteht sich von selbst, dass Cottbus diesen positiven Trend am Samstag fortsetzen und sogleich die Tabellenspitze verteidigen möchte.

Auf einen Fehlstart des Primus hofft derweil Rot-Weiß Erfurt. Auch wenn RWE der Aufstiegsfrage vor kurzem noch mit Bodenständigkeit und Demut entgegnete, beantragte die Führungsriege die Lizenz für die 3. Liga. Am Mittwoch verpasste RWE aber mit einem Remis bei Chemie Leipzig den Sprung an die Spitze, nun muss Erfurt am Samstag erneut zusehen: Mit dem FSV Luckenwalde war ein absolutes Kellerkind im Steigerwaldstadion angekündigt, die Partie wurde aber wegen einer frostbedingte Platzsperrung und die damit verbundene Unbespielbarkeit des Rasens abgesagt.

Krisenstimmung herrscht derweil in der letzten Samstagspartie, wo sich Schlusslicht Germania Halberstadt und der SV Lichtenberg gegenüberstehen. Als einziger Regionalligist wartet Germania bislang immer noch auf den ersten Saisonsieg, am Mittwoch war man erneut äußerst knapp davor. Mit nur vier Zählern und 13 Punkten Abstand zum definitiv rettenden 14. Platz scheint das noch ein längeres Zitterspiel im Keller zu werden, sofern der Kontakt zu Platz 17 nicht auch noch irgendwann abreißt. Lichtenberg dagegen könnte nach dem Mittwochs-Remis gegen Greifswald mit einem Sieg wieder Meter zur Nicht-Abstiegszone gutmachen.

Mehr zur Regionalliga Nordost Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Jena unter Zugzwang

Am Sonntag stehen dann der Berliner AK und Carl Zeiss Jena im Fokus. Beide Teams gehören zum Kreis der Spitzenteams der Liga, erlebten zuletzt aber ganz andere Gefühlslagen: Jena unterlag am Wochenende bekanntlich bei Hertha II, der Berliner AK nahm am Mittwoch nach zuletzt fünf Partien ohne Sieg endlich wieder einen Dreier aus dem Stadtduell mit Viktoria mit. An diesem Wochenende hat für beide Teams weiter die maximale Punkteausbeute Priorität. Jena gastiert bei Viktoria Berlin, der BAK reist zum Greifswalder FC. Greifswald, das kürzlich die Verpflichtung von Ex-Profi Nico Granatowski bekanntgab, trennt nach dem Remis am Mittwoch gegen Lichtenberg vier Punkte vom unteren Strich.

Den Abschluss machen die BSG Chemie Leipzig und der SV Babelsberg am späten Sonntagnachmittag. Während Babelsberg als Mitglied des Tabellenmittelfelds eher unterdurchschnittlich unter Druck steht, bietet sich den Sachsen die Chance, wieder richtig dick ins Aufstiegsrennen vorzustoßen. Wobei: Aufsteigen will die BSG in dieser Saison noch gar nicht. Man wird, anders als Stadtrivale Lok, keine Lizenz beantragen für Liga 3.