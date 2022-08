Lok Leipzig: Bei Atilgan ist der Knoten endlich geplatzt

Die Defensivschwächen beim 1. FC Lok Leipzig fallen derzeit gar nicht groß auf, da die Offensive zu Hochform aufläuft. Vor allem Winterneuzugang Osman Atilgan hat in den bisherigen drei Partien die Kritiker überrascht.

Regionalliga Nordost Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Der 1. FC Lok Leipzig ist in der neuen Saison in der Regionalliga Nordost gut aus den Startlöchern gekommen. Nach den ersten drei Spieltagen stehen sieben Punkte auf der Habenseite. Besonders in der Offensive rollt die Lok schon blitzsauber über die Schiene - bisher zehn Tore beweisen das gut. Die Leipziger spielen nach vorn sehr variabel und sind dadurch kaum ausrechenbar. Zudem zeigten sich die Blau-Gelben vorm Tor bislang sehr effizient. Wieder einmal voran geht dabei Torjäger Djamal Ziane. Der spielte zwar eine eher durchwachsene Vorbereitung, war aber bei den Punktspielen von der ersten Minute an in Topform und steuerte bereits drei Treffer bei.

Ebenso stark präsentierten sich bislang Kapitän Sascha Pfeffer und Flügelflitzer Theo Ogbidi, die immer wieder für Gefahr und auch schon für einige Tore sorgten. Und dann ist da noch die Überraschung der ersten Spiele: Bei Osman Atilgan, der im vergangenen Winter vom Südwest-Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz gekommen war, ist endlich der Knoten geplatzt. Der 23-Jährige war auf Linksaußen bisher in jeder Partie ein Aktivposten in der ohnehin starken Lok-Offensive, konnte folgerichtig jedes Mal einen Treffer verbuchen.

Noch einige Lücken zeigten sich bei den Leipzigern bislang im Defensiv-Verbund. Gegen Hertha BSC II und Viktoria Berlin kassierten die Blau-Gelben zu einfache Gegentore. Und auch zuletzt gegen Tennis Borussia Berlin (TeBe) ließen die Leipziger zwei Chancen zu, bei denen Coach Almedin Civa hernach von einer amateurhaften Verteidigung sprach. Besonders über außen zeigte sich Lok bisweilen anfällig, dort waren die Räume für den Gegner zu groß. Hier machte sich in den beiden ersten Partien zudem das Fehlen von Zak Paolo Piplica bemerkbar, der im defensiven Mittelfeld für Stabilität und Gegnerdruck sorgt. Nach ausgeheilter Blessur stand Piplica gegen TeBe jedoch wieder in der Startformation.