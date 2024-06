Lok Leipzig begrüßt von Piechowski

Laurin von Piechowski verlässt den FC 08 Homburg in Richtung 1. FC Lok Leipzig. Bei den Saarländern kam der 30-jährige Innenverteidiger vergangene Saison lediglich auf 7 Regionalliga-Einsätze. Doch der gebürtige Berliner bringt auch die Erfahrung von 35 Drittliga-Partien (Chemnitzer FC und SV Elversberg) mit nach Probstheida. Sportdirektor Toni Wachsmuth betont in einer Meldung: "Laurin erfüllt sehr genau das gesuchte Profil in der Innenverteidigung. Wir wollten an dieser Stelle einen körperlich starken und erfahrenen Innenverteidiger, der auch im Spielaufbau seine Stärken hat."