Lok krallt sich "Vollblutstürmer" Maderer

Nach einem Jahr bei Türkgücü München zieht es Stefan Maderer in die Regionalliga Nordost zum 1. FC Lokomotive Leipzig. Für die Münchner schoss der 27-jährige Angreifer 2023/24 insgesamt 8 Tore in 27 Partien. In seiner Vita stehen unter anderem auch 2 Zweitligaspiele für die SpVgg Greuther Fürth sowie 18 Drittliga-Begegnungen für die SpVgg Bayreuth. Mit Bayreuth und Schweinfurt wurde Maderer auch Meister der Regionalliga Bayern. Jetzt bahnte sich offenbar der Wunsch Bahn, es in einer anderen Liga zu versuchen: "Ich freue mich auf die neue Liga, coole Spiele und coole Fans. Ich kann es kaum erwarten, dass es endlich wieder losgeht. Ich habe schon viel über den Verein und seine Tradition mitbekommen und bin auf die Regionalliga Nordost sehr gespannt", erklärt der neue Lok-Stürmer in einer Meldung.