Lok gewinnt Verfolgertreffen - Viktoria holt späten Punkt: Baca schockt BFC Dynamo

Am Freitagabend wurde der 7. Spieltag in der Regionalliga Nordost fortgesetzt: Mit Lok Leipzig gegen Rot-Weiß Erfurt stand dabei ein Verfolgerduell auf dem Programm, das die Gastgeber durch einen späten Treffer für sich entschieden. Das Berliner Traditionsduell zwischen Viktoria und dem BFC Dynamo endete ohne Sieger, während Hertha BSC II ein klares 3:0 feierte.

Nach der Pokal-Pause rollt auch im Nordosten wieder der Ball: Bereits am Mittwoch wurde der Spieltag mit der Partie FC Carl Zeiss Jena gegen FC Energie Cottbus mit einem 1:1 eröffnet - und dabei von unschönen Szenen begleitet.

Am Freitag nun sollte es in drei Partien wieder nur mehr ums Sportliche gehen. Im Fokus dabei: Das Verfolgerduell zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und Rot-Weiß Erfurt. Beide Mannschaften starteten engagiert. Die Gastgeber hatten zunächst mehr Spielanteile, gefährliche Abschlüsse gab es aber keine. Mit der Zeit gestaltete Erfurt, das bis dahin defensiv sicher stand, das Spiel ausgeglichener. Aber auch die Thüringer brachten sich nicht entscheidend in Stellung, weshalb es torlos in die Kabinen ging. Nach der Pause hinterließ Erfurt zunächst den gefährlicheren Eindruck, wobei auch die Gastgeber zu ihren Möglichkeiten kamen. Am Ende war der Lok-Sieg in seiner Entstehung etwas glücklich. Rangelov fälschte einen Schuss von Ziane mit dem Schlusspfiff unhaltbar für Flückiger ins Erfurter Tor ab.

Mit dem FC Viktoria 1889 Berlin und dem BFC Dynamo standen sich Tabellennachbarn - allerdings in den unteren Gefilden des Rankings - gegenüber. Die Gäste, die vor der Partie bereits 475 Minuten auf ein eigenes Tor warteten, hatten die besseren Chancen. Pollasch und Beck trafen allerdings nur Aluminium. Ansonsten war das Kellerduell wahrlich kein Augenschmaus. Viel spielte sich im Mittelfeld ab, Fehlpässe prägten auf beiden Seiten das Spiel. In der 55. Minute war der Torfluch des BFC Dynamo dann aber nach 530 Minuten doch gebrochen - Brandt traf, die Freude beim Meister war riesig. Über drei Punkte durften die Gäste jedoch nicht jubeln . In der Nachspielzeit warf Viktoria alles nach vorne, der BFC Dynamo schaffte es nicht, das Spielgerät aus der Gefahrenzone zu befördern und Baca nutzte die Situation zum Ausgleich. Ein Remis, das in der aktuellen Lage für beide Mannschaften zu wenig ist.

Düster sieht es auch weiter in Halberstadt aus. Die Germanen bleiben auch nach dem Gastspiel bei Hertha BSC II sieglos. Die Hausherren sorgten bereits im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Scherhart stellte schon früh die Weichen nach einem Aksakal-Steckpass. Kurz vor der Pause köpfte Abdullatif zum verdienten 2:0 ein. In Hälfte zwei sah Torschütze Abdullatif die Ampelkarte (63.), aber auch in Überzahl gelang es Halberstadt nicht, ernsthaft am Berliner Sieg zu rütteln. Die trafen in der Nachspielzeit sogar noch ein drittes Mal durch Ullrichs Gewaltschuss in den Knick.

Bruderduell in Chemnitz

Drei weitere Partien werden am Samstag ausgetragen: Schlusslicht Tennis Borussia Berlin empfängt den Greifswalder FC , auch TeBe setzte sich am letzten Wochenende im Pokal durch und steht in der dritten Runde. 3:2 hieß es am Ende gegen den Sechstligisten Stern Berlin, auch in dieser Partie zeigte sich die mit 19 Gegentoren bislang schlechteste Defensive der Regionalliga Nordost nicht sattelfest. Für den SV Babelsberg 03 wird derweil das Duell mit dem SV Lichtenberg 47 zur Pflichtaufgabe. Beide erfüllten ihre jüngsten Pokal-Aufgaben ebenso, Babelsberg mit einem 4:2-Auswärtssieg bei Grün-Weiß Lübben, Lichtenberg mit einem 5:4 nach Elfmeterschießen gegen den Spandauer SC Teutonia.

Zum Mittelfeldduell empfängt der Chemnitzer FC die BSG Chemie Leipzig, es ist zudem ein Brudertreffen zwischen Felix (CFC) und Florian Brügmann (Chemie). Der Kontakt der beiden ist eigentlich eng und regelmäßig, vor dem kommenden Duell wird dieser jedoch vorher etwas runtergeregelt. "Aber nur ganz kurz. Danach ist alles wieder normal", so Florian Brügmann.

BAK empfängt VSG

Am Sonntag beschließt das Top-Duell diesen 7. Spieltag: Tabellenführer Berliner AK 07 empfängt um 13 Uhr die drittplatzierte VSG Altglienicke. Während der BAK am letzten Pokal-Wochenende von Landesligist Polar Pinguin durchaus gefordert wurde (Endstand 3:1 für den Regionalligisten), fuhr die VSG mit 14:1 gegen A-Kreisligist SpVgg Tiergarten ein standesgemäßes Ergebnis ein.

Abgerundet wird der Sonntag vom eine halbe Stunde später startenden Kellerduell zwischen dem ZFC Meuselwitz und dem FSV Luckenwalde.