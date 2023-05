Lok gegen Zwickau: Alles deutet auf ein hart umkämpftes Pokalspiel hin

Am Dienstagabend steigt das Halbfinale im Sachsenpokal zwischen dem 1. FC Lok und dem FSV Zwickau. Der Regionalliga-Vertreter geht "mit breiter Brust" und dem Top-Torjäger ins Spiel, der taumelnde Drittligist mit neuem Selbstvertrauen.

Wer folgt Titelverteidiger Chemnitzer FC ins Finale des Sachsenpokals? Die Antwort darauf geben der 1. FC Lok Leipzig und der FSV Zwickau am Dienstagabend (19 Uhr) im Bruno-Plache-Stadion. Bereits 5.300 Tickets wurden für das traditionsreiche Duell verkauft - die Kulisse wird der Partie also einen angemessenen Rahmen verleihen.

Die Ausgangssituation lässt auf ein enges und hart umkämpftes Pokalspiel schließen. Auf der einen Seite der Tabellenvierte der Regionalliga Nordost, auf der anderen der Drittligist, der seit Monaten im Keller der 3. Liga festhängt, zuletzt aber besser in Form kam und mit einem 3:1-Heimsieg gegen den SV Waldhof Mannheim seine Negativserie beendete.

Der Abstieg aus der 3. Liga dürfte zwar kaum noch abzuwenden sein bei sieben Punkten Rückstand auf das rettende Ufer und nur noch drei Ligaspielen, doch immerhin können die Schwäne mit dem neuen Selbstvertrauen des Waldhof-Sieges nach Leipzig fahren. "Wir müssen das Gesicht zeigen, das wir heute gezeigt haben, und fahren ganz klar dahin, um ins Finale zu kommen", sagte Trainer Ronny Thielemann unmittelbar nach der Partie am vergangenen Wochenende im MDR.

Thielemann beobachtete Lok zweimal

Zweimal habe er sich die Leipziger vor Ort angeschaut, berichtete der Coach auf der Pressekonferenz vor dem Pokal-Halbfinale. Er habe eine "gestandene Regionalliga-Mannschaft" gesehen: "Sie haben gute Fußballer im Mittelfeld, viel Tempo auf den Außen und mit Djamal Ziane einen klassischen Neuner, der auch seine Tore macht."

Mit 17 Treffern ist Ziane der Top-Torjäger der Regionalliga Nordost. Erst am Freitagabend war der 31-Jährige wieder erfolgreich, kurz vor Schluss gelang dem Stürmer noch der Siegtreffer (90.) gegen den Berliner AK (1:0). Viel besser könnte es für den 1. FC Lok Leipzig derzeit kaum laufen. In den vergangenen sechs Partien gingen die Blau-Gelben nur einmal als Verlierer vom Platz, zuletzt gelangen drei Siege in Folge.

Top-Torjäger Ziane mit breiter Brust

"Die Erleichterung war größer als die Freude", sagte der Torschütze. Sein Trainer Almedin Civa fügte hinzu: "Es war ein Sieg der Qualität. Am Ende war es hochverdient." Einziges Manko: Sein Team ging teilweise fahrlässig mit den herausgespielten Torchancen um. "Da verzweifelt man manchmal", gestand der Coach.

Durch den Heimsieg konnten sich die Leipziger dennoch mit Rückenwind vorbereiten. "Wir gehen mit breiter Brust in das Spiel gegen Zwickau", sagte Ziane, der kürzlich seinen Vertrag bei Lok bis 2026 verlängert hat, ergänzte aber: "Wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Das ist immer noch ein Drittligist."