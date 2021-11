Lok gegen Chemie! Der Check vor dem Leipziger Derby

Geografisch dicht beisammen, doch in vielem so verschieden: Lok und Chemie vor dem Leipziger Stadtduell im Vergleich.

Lokomotive Leipzig und Chemie Leipzig treffen am Sonntag nach über zwei Jahren wieder aufeinander. Zuletzt gewann Chemie im Oktober 2019 mit 2:0. In den fünf jüngsten Duellen liegt Lok allerdings mit drei Siegen vorn.

FORMKURVE

Nach holprigem Beginn startete Lok ab Ende August durch. Neun Spiele hatten die Blau-Gelben hintereinander nicht verloren, und sich so zwischendurch auf Rang 2 wiedergefunden. Kürzlich setzte es jedoch zwei Heimniederlagen. Besonders weh tat das 1:3 gegen Lichtenberg 47, als Lok bei den eigenen Chancen sündigte.

Nach einer Serie von sechs sieglosen Spielen holte Chemie je drei Punkte bei TeBe Berlin und gegen Fürstenwalde, ehe zuletzt zweimal verloren wurde (0:3 beim Berliner AK, 0:1 daheim gegen VSG Altglienicke). Gegen die ambitionierten Teams konnte Chemie gut mithalten, ein Erfolg gelang jedoch bislang nicht. Aktuell ist der 1. FC Lok Dritter, die BSG Chemie Elfter.

KADER

Um finanziell über die Runden zu kommen, setzt Lok auf Qualität statt Quantität. Mit nur 21 Spielern haben die Blau-Gelben den kleinsten Kader der Liga. Dafür gehören Mittelstürmer Ziane (29, zwölf Saisontore), die Mittelfeldspieler Pfeffer (35) und Abderrahmane (25), Rechtsverteidiger Berger (25) oder Torhüter Sievers (26) in der Liga zu den Besten auf ihrer Position. Bemerkenswert ist auch die Entwicklung der jungen Spieler, allen voran Ogbidi (20) und Piplica (20), wobei dieser gesperrt fehlen wird.

Der Kader von Chemie ist ausgeglichen besetzt. Bellot (31) ist ein Top-Torwart, in der Abwehr aber rückt ein Umbruch näher, da die Stammspieler Karau, Boltze, Schmidt und Wendschuch allesamt über 30 sind. Im Mittelfeld agiert mit dem derzeit verletzten Brügmann (30) ein Leistungsträger mit viel Erfahrung, Bury (29) und Surek (24, fehlt mit Herzmuskelentzündung) sind zwei wichtige Kreative. Die ausufernde Verletztenmisere besserte sich zuletzt, mit Bury und Mvibudulu (28) sind zwei wichtige Unterschiedsspieler rechtzeitig zum Derby zurück.

TRAINER

Im Sommer 2020, direkt nach dem verpassten Aufstieg in die 3. Liga, übernahm Almedin Civa (49) in Personalunion das Amt des Cheftrainers und Sportdirektors bei Lokomotive. Civa setzt auf intensives Pressing in Kombination mit technisch anspruchsvollem Kombinationsfußball, insbesondere über die schnellen Außen, die dann Mittelstürmer Ziane mit Flanken und Pässen füttern.

Miro Jagatic (45) ist seit nunmehr fast drei Jahren Trainer in Leutzsch und agiert komplett unumstritten und souverän im Verein. Er sieht sein Engagement als langfristiges Projekt und hat die Mannschaft im Verbund mit dem Sportlichen Leiter Andy Müller-Papra und seinem Co-Trainer Christian Sobottka ständig weiterentwickelt. Jagatic ist 90 Minuten im Dauereinsatz, feuert sein Team an, gibt unablässig Anweisungen.

SAISONZIEL

Das ausgegebene Ziel bei Lok lautete, oben mitzuspielen. In Platzierungen ausgedrückt, will man unter den ersten Fünf stehen - insofern ist man aktuell voll im Soll. Intern hatte man für die Hinrunde mit 30 Punkten gerechnet, ist mit 33 erreichten Zählern zwei Partien vor Ende der Halbserie also bereits über dem Plan. Andererseits hat der zwischenzeitliche Lauf vor allem im Fanlager die Erwartungshaltung steigen lassen. Und für das Derby ist ohnehin klar: Es zählt nur ein Sieg!

Chemie-Trainer Jagatic spricht stets vom Klassenerhalt, im Verein sind viele optimistischer. Der Saisonverlauf zeigt aber, dass Jagatic richtig liegt, denn Chemie hält zwar oft mit, gewinnt aber zu selten. Vor allem zu Hause hat man eine regelrechte Schwäche entwickelt. Das Team hat Potenzial und gilt als das beste seit dem ersten Regionalliga-Aufstieg 2017.

FINANZEN

Nach dem verpassten Drittliga-Aufstieg musste der Etat bei Lok radikal gekürzt werden - dem Vernehmen nach liegt der Aufwand für den Kader aktuell bei etwa 500.000 Euro. Damit rangiert man keinesfalls auf einer Spitzenposition, eher im Mittelfeld der Regionalliga Nordost.

Chemies Team besteht fast ausnahmslos aus Amateuren, die arbeiten oder studieren, das Training findet erst abends statt. Es fehlt der große Hauptsponsor, dafür helfen die enormen Zuschauer- und Mitgliederzahlen. Allein 1800 Dauerkarten wurden verkauft, womit die Fans der größte Sponsor sind.