Lohne schlägt Weiche: Flensburger Heimschwäche hält an - Delmenhorst holt späten Punkt

Am 10. Spieltag der Regionalliga Nord unterlag am Samstag Weiche Flensburg gegen BW Lohne. Keinen Gewinner konnten der BSV Rehden und Atlas Delmenhorst ermitteln. Die dritte Samstagspartie in Emden musste wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden.

Der SC Weiche Flensburg bleibt im heimischen Manfred-Werner-Stadion anfällig. Zum dritten Mal bereits in dieser Saison verlor die Mannschaft von Thomas Seeliger ein Heimspiel. Gegen BW Lohne zeigte Weiche am Samstag eine ernüchternde erste Halbzeit inklusive eines verschossenen Elfmeters von Hartmann (27.). Die Gäste dagegen spielten forsch auf. Einen Konter verwertete Tönnies in der 13. Minute im Nachschuss zum 1:0. Im zweiten Durchgang war bei Flensburg zwar mehr Pfeffer im Spiel und die Heimelf kam auch zum zwischenzeitlichen Ausgleich durch Kramer, der eine hübsche Kombination erfolgreich abschloss (61.). Letztlich waren die Gäste über die gesamten 90 Minuten aber das griffigere Team. Via Traumtor hatte Schepp, der mit dem Außenrist den Ball aus über 20 Metern ins Tor schlenzte, schnell die passende Antwort (67.) - Flensburg wiederum nicht. Es blieb beim verdienten 2:1 für die Blau-Weißen.

Das zweite Samstagsspiel endete mit einem Remis, über das sich vor allem der Gastgeber mit Blick auf die Tabelle letztlich ärgern dürfte. Denn mit einem Sieg hätte der BSV Schwarz-Weiß Rehden, der in der 29. Minute dank Kiene in Führung ging und diese lange verteidigte, nämlich mit Gegner Atlas Delmenhorst gleichziehen können. In der 84. Minute schlug dieser aber in Person von Rohwedder zurück und nahm immerhin noch einen Punkt auf die Heimreise mit. Zudem bleiben die Kicker aus dem Oldenburger Land drei Zähler vor Rehden.

Die eigentlich dritte für den Samstag angesetzte Begegnung zwischen Kickers Emden und dem VfV Hildesheim musste wegen des anhaltenden Regens abgesagt werden. Der Rasen im Ostfriesland-Stadion war unbespielbar.

VfB Lübeck erneut gegen eine "Zweite"

Am Sonntag hat es der VfB Lübeck nach dem Sieg gegen Werder Bremen II (2:1) und dem 1:1 gegen den Hamburger SV II erneut mit einer Reserve zu tun. Diesmal kommt die U 23 des FC St. Pauli an die Lohmühle. Und auch wenn das Remis gegen den HSV II vielleicht nicht jeden im Lübecker Lager zufrieden stimmte, so stellt Sportvorstand Sebastian Harms generell fest: "Es hat sich schnell eine positive Grundstimmung im Verein und um die Mannschaft herum entwickelt. Diese Dynamik trägt uns momentan." Gleichzeitig sagt der 43-Jährige: "Dass die Brust derzeit etwas breiter ist, gilt wohl für alle VfBer. Das haben wir uns erarbeitet, wir dürfen Selbstvertrauen haben, werden aber sicher nicht überheblich werden."

Eine Zustandsbeschreibung, die man so beim TSV Havelse wohl nicht hören wird. Der letztjährige Drittligist ist mittlerweile auf dem vorletzten Tabellenplatz gestrandet. Gegen den SV Werder Bremen II sollte nach zwei Punkten aus den letzten fünf Spielen ein Sieg herausspringen, um das rettende Ufer nicht allmählich aus den Augen zu verlieren. Zumindest personell sieht es beim TSV vielversprechend aus, bis auf den langzeitverletzten Niklas Teichgräber sind laut Verein alle Mann einsatzfähig.

Nur hauchdünn über dem Strich steht der FC Teutonia Ottensen. Die als ambitioniert geltenden Hamburger laufen der Musik bisher ein wenig hinterher. Vielleicht sammelt die Elf von David Bergner ausgerechnet gegen den Tabellenzweiten SV Drochtersen/Assel neuen Mut, denn ein Sieg gegen eine Spitzenmannschaft könnte rund um die Holstentwiete neu Kräfte freisetzen.

Den Sonntag komplettieren zwei aktuelle Kellerkinder, die es mit Teams aus dem Mittelfeld zu tun haben. Konkret: Der 1. FC Phönix Lübeck (16.) gastiert bei Eintracht Norderstedt (10.), während der Bremer SV (15.) daheim gegen Hannover 96 II (7.) spielt.

Und was ist mit dem Hamburger SV II und Holstein Kiel II? Die haben ihre für diesen Spieltag angesetzte Begegnung schon am 31. Juli ausgetragen, da damals ihre beiden Gegner im DFB-Pokal aktiv gewesen waren und sowohl der HSV als auch Holstein kein spielfreies Wochenende haben wollten. Die HSV-Reserve gewann damals mit 4:0.