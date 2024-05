Lohne holt Meppens Reinert

Tjark Reinert schließt sich zur neuen Runde Blau-Weiß Lohne an. Der 20-jährige rechte Außenbahnspieler kommt vom SV Meppen, für den er in der abgelaufenen Saison zwei Regionalliga-Spiele bestritt. "Tjark konnte sein enormes Potenzial in der vergangenen Saison aufgrund einer Verletzung leider nicht unter Beweis stellen. Wir sind jedoch überzeugt von seinen Qualitäten im Eins-gegen-Eins und seinem Tempo auf der rechten Außenbahn", so die Klub-Verantwortlichen.