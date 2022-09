Lohne gewinnt Kellerduell in Havelse und verlässt vorerst die Abstiegsplätze

Der 12. Spieltag in der Regionalliga Nord startete bereits am Mittwochabend. Im Kellerduell beim TSV Havelse feierte Blau-Weiß Lohne drei enorm wichtige Zähler im Abstiegskampf.

Blau-Weiß Lohne gastierte zum Auftakt des 12. Spieltages in der Regionalliga Nord zum Kellerduell in Havelse und sicherte sich drei wichtige Punkte beim direkten Abstiegskonkurrenten. Mit dem zweiten Erfolg in Serie kletterte der Aufsteiger zumindest bis zum Wochenende auf einen Nichtabstiegsplatz. Bei Havelse dagegen ist der Effekt des Trainerwechsels schon verpufft.

Der Dreier für die Gäste ging völlig in Ordnung. Demaj stellte nach 25. Minuten die Weichen. Bis zur Pause tat sich dann nur noch wenig vor beiden Toren. Mitte des zweiten Durchgangs ging es zeitweise hin und her, treffen sollte aber zunächst kein Team. Einen Schockmoment hatte Lohne in der Schlussphase noch zu überstehen, als ein Seitfallzieher an den Pfosten klatschte (77.). Danach erhöhten die Gäste noch einmal die Schlagzahl. Tönnies traf schließlich vier Minuten vor dem Ende zur Vorentscheidung, ehe ein Schleef-Eigentor zum 0:3-Endstand aus TSV-Sicht führte (89.).