Lohne beendet Durststrecke - Titelhoffnung schwindet: Ottensen verliert in Drochtersen

Nächster Rückschlag für Teutonia Ottensen: Auch im zweiten Spiel des Jahres blieben die ambitionierten Hamburger am Freitagabend sieglos. BW Lohne hingegen feierte am Samstag seinen ersten Erfolg 2024.

BW Lohne hat seine Durststrecke beendet, feierte gegen das Schlusslicht SC Spelle-Venhaus den ersten Erfolg des Jahres. BWL kontrollierte die Partie durchgehend, hatte schon in der Anfangsphase Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Bennet van den Berg (9.) und Malte Wengerowski (12.) zielten aber nicht genau genug. Auch für Nico Thoben wäre nach einer halben Stunde nach einem Rückpass mehr drin gewesen, der zentrale Mittelfeldspieler traf die Kugel jedoch nicht voll. Es dauerte bis zur 43. Minute bis zur verdienten Führung der Gastgeber durch Thorsten Tönnies, der einen Flankenball mit dem Kopf über die Linie drückte. Die Gäste derweil meldeten sich erstmals gefährlich in der 53. Minute an. Der Ex-Lohner Niklas Oswald verzog aus der zweiten Reihe knapp. Ansonsten hatte Lohne alles unter Kontrolle. Jannik Zahmel baute die Führung der Gastgeber nach perfekter Vorarbeit von Wengerowski in der 59. Minute auf 2:0 aus. Das 3:0 lag anschließend in der Luft. Thoben (61.) und Tönnies (68.) ließen ihre Chancen ungenutzt. Somit wurde es in der Schlussphase kurz noch einmal spannend, als der eingewechselte Timo Nichau im Anschluss an eine Ecke von der Strafraumkante das 1:2 erzielte (80.). Zahmel stellte fünf Minuten später jedoch den alten Abstand nach einer Einzelleistung wieder her. Das Ergebnis hätte in den Schlussminuten noch deutlicher ausfallen können, letztlich blieb es aber beim 3:1 für die Mannschaft von Uwe Möhrle.

Jüngst enttäuschten die Teutonen bereits beim 1:1 gegen Kellerkind SC Spelle-Venhaus, am Freitagabend nun setzte es im zweiten Spiel des Jahres eine 0:2-Niederlage bei der SV Drochtersen/Assel. Früh schon rannten die Gäste einem Rückstand hinterher, als Keeper Marius Liesegang einen Schuss nur nach vorne abprallen ließ und Felix Schmiederer zum 1:0 abstaubte (7.). Das 2:0 ging auf das Konto von Dennis Rosin, der erst im Mittelfeld einen Gegenspieler locker aussteigen ließ, vor dem Strafraum einen zweiten vernaschte und aus rund 17 Metern zentraler Position sehenswert ins linke Eck traf (66.). In Folge kassierten die Gäste nach einem Foul im Mittelfeld noch die Ampelkarte für Gazi Siala (78.). Ottensen blickt damit auf einen Neun-Punkte-Rückstand auf die Spitze, Drochtersen ist mit sieben Punkten aus drei Partien im Jahr 2024 weiter gut drauf.