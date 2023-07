"Lohn harter Arbeit": Bätge macht beim BFC Dynamo das Rennen

Der BFC Dynamo hat in seinem Auftaktspiel gegen den FSV Zwickau nicht nur dreimal getroffen, sondern hinten auch die Null gehalten. Dafür, dass das zukünftig noch häufiger vorkommt, soll der neue Torwart Leon Bätge sorgen.

Erstes Spiel, erster Sieg und vor allem kein einziger Gegentreffer: Nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen Drittliga-Absteiger FSV Zwickau war Leon Bätge, Keeper des BFC Dynamo, "zufrieden mit sich", wie der 26-Jährige über seine Leistung sagt. "Es war ein positiver Auftritt von uns." Dabei konnte sich der Sommerneuzugang, der von Ligakonkurrent VSG Altglienicke kam, prompt den Status der Nummer 1 in der neuen Mannschaft sichern und sich im Duell gegen Kevin Sommer (33) durchsetzen.

Für Bätge selbst ist die Position des Stammkeepers der "Lohn der harten Arbeit". Beide BFC-Torhüter lieferten sich in der Vorbereitung einen harten Kampf um die Position zwischen den Pfosten. "Ich habe die Testspieleindrücke als Bewertungsgrundlage genommen", begründete BFC-Trainer Heiner Backhaus (41). "Es war eine Entscheidung für Leon."

Der Torhüter zahlte dies im ersten Saisonspiel mit einer soliden Leistung zurück, hatte gegen die Zwickauer aber auch nicht all zu viele Gelegenheiten sich auszuzeichnen. "Wir haben im Defensivverbund gemeinsam wenig zugelassen", so Bätge, der über die Stationen TSV Adler Jahrstedt, FC Brome, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Würzburger Kickers und der VSG nun im Sportforum landete. Einzig in der 53. Spielminute musste der BFC-Keeper wirklich eingreifen, konnte aber gemeinsam mit Kapitän Chris Reher (29) die Chance vom Zwickauer Lucas Albert aus kurzer Distanz entschärfen und einen Gegentreffer verhindern.

Die Inspiration durch Rodriguez

"Ich versuche schon vorher durch das Coaching, dass es gar nicht erst zu solchen Situationen kommt. Dann habe ich den einfachsten Job", so der gebürtiger Wolfsburger, der mit der Rückennummer 34 aufläuft. Diese Zahl wählte Bätge aufgrund des Spielers Ricardo Rodriguez, der einst beim VfL Wolfsburg kickte. "Ich hatte es auch schon mal mit der 1 in Würzburg probiert. Da lief es aber nicht. Daher bleibe ich lieber bei der 34", so der BFC-Schlussmann.

Dieser schaffte in der Vorsaison einen historischen Rekord in der Regionalliga Nordost aufzustellen und blieb bei sieben Siegen mit Altglienicke in Serie siebenmal ohne Gegentreffer - dies gab es vorher noch nie. "Im Endeffekt geht es um die Spiele, die wir gemeinsam als Team gewinnen. Die Defensive ist aber der Grundstein für eine gute Saison", so Bätge. "Ich hoffe aber auf weitere Spiele zu Null." Daran hat der Keeper mit seinem Spiel und Paraden selbst einen gewissen Anteil, den Trainer Backhaus als "kompletten Torhüter" beschreibt.

Die nächste Chance ohne Gegentreffer zu bleiben hat Bätge am Sonntag, wenn das Stadtduell gegen Ex-Klub VSG Altglienicke (startete mit einem 1:2 gegen Lok Leipzig) ansteht. "Auch wenn aufgrund des Umbruchs nicht mehr so viele Spieler aus der Vorsaison da sind, freue ich mich auf das Duell", so der BFC-Keeper.