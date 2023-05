Lohmanns lange Mängelliste: "Unsere erste Halbzeit war sehr schwach"

Den ersten Matchball um die Deutsche Meisterschaft vergibt der FC Bayern in Leverkusen. Nationalspielerin Sydney Lohmann fällt ein ebenso hartes wie ehrliches Fazit.

Neun Liga-Rückrundensiege hatte der FC Bayern in den vergangenen Monaten aneinandergereiht, mal hoch, mal knapp gewonnen und sich damit die Chance erarbeitet, bereits an diesem Samstag die Deutsche Meisterschaft perfekt zu machen. Allein: Der zehnte Anlauf misslang. In Leverkusen kamen die Münchnerinnen nicht über ein 0:0 hinaus. Die Meisterschaftsentscheidung ist damit vertagt - und im gesamten FCB-Reisetross herrschte Frust.

Nationalspielerin Sydney Lohmann formulierte nach Abpfiff eine lange Mängelliste: "Vieles hat heute nicht funktioniert. Die erste Halbzeit war sehr schwach. Wir sind nicht gut reingekommen, unser Pressing war nicht gut, in den Zweikämpfen waren wir nicht richtig da. Insgesamt haben ein paar Prozentpunkte gefehlt." Also auch im Offensivbereich.

"Da gab es einige Missverständnisse", haderte Lohmann: "Wir haben es nicht geschafft, Überzahl zu schaffen, in die für uns wichtigen Räume zu kommen, hatten viele technische Fehler drin, dementsprechend waren unser Spiel nicht zwingend - und so kannst du kein Tor schießen." Nach der Pause sei zwar ersichtlich gewesen, "dass wir wollten. Wir hatten einige Eckbälle, Freistöße - und ich habe gedacht, gleich muss er mal reinfallen. Das war aber nicht so".

Irgendwas fehlte doch immer: mal die Präzision im allerletzten Zuspiel (74. Damnjanovic auf Schüller), mal die Präzision im Abschluss (85. Bühl), mal das oftmals zitierte Glück (90.+5 Simon). So jubelten am Ende lediglich die Leverkusenerinnen, die nur in der Schlussphase in dauerhafte Bedrängnis gerieten.

Leverkusen befreit sich umsichtig aus dem Münchner Druck

Insbesondere in der ersten Hälfte kombinierten sie sich immer wieder flach und umsichtig aus dem Münchner Druck heraus, angeführt von Kapitänin Elisa Senß, die die Bälle kraft ihres Überblicks und ihrer Pressingresistenz herausragend verteilte. So schaffte Bayer Entlastung - und kam selbst zu gefährlichen Abschlüssen. Das bis zum Ende mit viel Konsequenz verteidigt wurde, rundete die Leverkusener Leistung ab.

Und die Münchnerinnen? Sie müssen nun abwarten. Siegt Konkurrent VfL Wolfsburg am Sonntag in Meppen (16 Uhr), hat der FCB noch zwei Punkte Vorsprung und kann gegen den bereits feststehenden Absteiger Turbine Potsdam am letzten Spieltag das Meisterstück vollenden. Siegen die Wölfinnen nicht, kann die Meisterschaft auf dem Sofa gefeiert werden.

Lohmann dazu: "Wir tun gut daran, nur auf uns zu schauen." So oder so befinden sich die Münchnerinnen schließlich in der Pole-Position - der bislang so starken Rückserie sei Dank.

LEON ELSPAß