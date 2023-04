Lohmanns Enttäuschung über Martas Absage

Sydney Lohmann freut sich vor allem auf das zweite der anstehenden Testspiele, auch wenn ein Grund weggefallen ist.

Der Montag stand noch voll im Zeichen des Marketings am DFB-Campus in Frankfurt. Ab Dienstag beginnt für die deutschen Nationalspielerinnen aber die konzentrierte Vorbereitung auf das Testspiel am Freitag (20 Uhr) in Sittard gegen die Niederlande. "Die Niederländerinnen sind offensivstark und erfahren. Sie werden voll auf Sieg spielen und uns das Leben nicht leicht machen. Darauf werden wir uns die kommenden Tage vorbereiten", sagt Torhüterin Merle Frohms. "Es ist eine Mannschaft mit ganz viel Klasse. Wir wollen körperlich dagegenhalten, das Spiel mit viel Intensität angehen und als sehr ernstzunehmenden Test sehen, den wir in jedem Fall gewinnen wollen", erklärt Sydney Lohmann.

Die Mittelfeldspielerin von Bayern München hatte sich besonders auf das zweite Testspiel des DFB-Teams am nächsten Dienstag (18 Uhr) in Nürnberg gegen Brasilien gefreut. Der Grund: Brasiliens Starspielerin Marta gehört zu Lohmanns großen Vorbildern. "Sie hat eine herausragende Technik. Ich habe versucht, mir einiges bei ihr abzuschauen", erzählt Lohmann. Allerdings ist die Brasilianerin aktuell verletzt, laboriert an einer Verletzung am linken Oberschenkel und wird die Reise nach Deutschland nicht antreten können. Lohmann ist enttäuscht: "Ich hätte sehr gerne mal gegen sie gespielt."

Über 27.000 in Nürnberg

Für das Duell gegen die Brasilianerinnen hat der DFB schon mehr als 27.000 Tickets abgesetzt. "Wir freuen uns riesig. Hoffentlich kommen noch mehr", erzählt Lohmann. Das Spiel in Nürnberg ist auch das letzte Länderspiel für Dzsenifer Marozsan. Die Mittelfeldakteurin von Olympique Lyon, Olympiasiegerin von 2016, hatte kürzlich ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet. "Maro ist ein absolutes Vorbild auf und neben dem Platz. Wie sie als Teamplayerin vorangehen und Spiele entscheiden kann, ist bewundernswert", erzählt Frohms. "Sie hat mich damals als junge Spielerin sehr gut in der Nationalmannschaft aufgenommen. Ihr Rücktritt ist ein Verlust für uns. Sie wird uns definitiv in Zukunft fehlen."