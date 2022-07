Lohmann: "Noch besser geht immer"

Nach dem deutlichen 4:0-Auftaktsieg gegen die Däninnen spricht Sydney Lohmann im kicker-Interview über ihre Vorlage für Alexandra Popp, die gestiegenen Erwartungen nach der guten Leistung und warnt vor dem nächsten Gegner.

Keine Frage: Sydney Lohmann gehört zu den talentiertesten Spielerinnen in Deutschland. In der vergangenen Saison musste die Mittelfeldspielerin von Bayern München wegen zwei Operationen an beiden Hüften eine lange Pause einlegen. Lohmann hat es trotzdem in den EM-Kader geschafft. Am Freitagabend gegen Dänemark wurde die 22-Jährige in der 84. Minute für die Wolfsburgerin Lena Oberdorf eingewechselt und sorgte schon zwei Minuten später mit ihrer Vorarbeit zum 4:0 durch Alexandra Popp gegen Dänemark für den Schlusspunkt eines aus deutscher Sicht herausragenden Fußballabends in London.

Frau Lohmann, Sie haben quasi ein historisches Ereignis im deutschen Frauenfußball vorbereitet: Alexandra Popps erstes EM-Tor.

Ja, stimmt! Ich wusste, dass dieses Tor Poppi viel bedeutet. Ich freue mich total für sie. Poppi hat sich das verdient. Sie hat lange dafür gearbeitet. Nach so einer schweren Verletzung bedeutet das viel für sie.

Hat sie sich bedankt für die gute Flanke?

Ja. Sie hat sich in der Kabine noch mal extra bei mir bedankt. Ich wusste auch nicht so genau, ob die Flanke zu scharf war. Aber als ich sah, dass Poppi angerauscht kam, wusste ich, dass alles gut ist (lacht).

Kann die deutsche Mannschaft noch besser spielen?

Ja, noch besser geht immer. Wir können im Kombinationsspiel noch mehr Sicherheit bekommen, besser nach vorne spielen und unsere Chancen besser verwerten. Aber es war für einen EM-Auftakt eine sehr gute Leistung, über die wir uns freuen. Das ist auch angebracht. Wir haben ja vorher auch Kritik einstecken müssen. Jetzt haben wir eine Reaktion gezeigt und ein Zeichen gesetzt.

Gegen Spanien wird es schwieriger, unsere Stärke einzubringen. Nationalspielerin Sydney Lohmann

Was erwarten Sie fürs Spanien-Spiel am Dienstag?

Einen Weltklasse-Gegner, wo wir nicht so gut in die Zweikämpfe kommen werden wie gegen Dänemark, weil die Spanierinnen den Zweikämpfen entweichen wollen. Deshalb wird es schwieriger, unsere Stärke einzubringen. Aber trotzdem müssen wir gucken, dass wir den Zugriff finden und dass wir bei Spanien gar nicht erst Spielfreude aufkommen lassen. Defensiv müssen wir gut stehen und selbstbewusster auftreten, als wir es im Februar beim 1:1 im EM-Vorbereitungsturnier hier in England getan haben. Wir können das allemal, haben wahnsinnig schnelle Spieler.

War das auch ein gutes Zeichen an die Konkurrenz?

Ja, auf jeden Fall. Man darf den Sieg zwar auch nicht zu hoch bewerten, aber es gab vorher schon viel Kritik an uns. Dadurch gehörten wir nicht zum Kreis der Top-Favoriten. Deutschland hat super Spielerinnen, das weiß auch jeder. Und jetzt mit diesem Turnierauftakt sieht jeder, dass wir da sind.

Sind Sie also vom erweiterten Favoritenkreis zum Top-Favoritenkreis aufgestiegen?

Das ist vielleicht etwas übertrieben. Aber mit so einer Leistung ins Turnier zu starten, ist schon gut. Wir haben gesehen, was in uns steckt.