Lohmann fehlt den DFB-Frauen bei der EM-Qualifikation

Vor den Olympischen Spielen in Paris stehen für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft noch zwei EM-Qualifikationsspiele auf dem Programm. Die finden ohne Sydney Lohmann statt.

Sydney Lohmann reist vorzeitig von der Nationalmannschaft ab, das teilten sowohl der DFB als auch der FC Bayern am Mittwochvormittag mit. Die 24-jährige Mittelfeldspielerin der Münchnerinnen muss das DFB-Quartier aufgrund einer muskulären Verletzung verlassen.

Somit verpasst Lohmann, die das Rehaprogramm in München absolvieren wird, die beiden ausstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Island (12. Juli in Reykjavik) sowie gegen Österreich (16. Juli in Hannover). Das ist zu verschmerzen, denn die DFB-Elf hat sich ohnehin schon für die EM 2025 in der Schweiz qualifiziert und nimmt die beiden Partien, um für das olympische Fußballturnier in Paris zu testen.

Auf eine Nachnominierung hat Bundestrainer Horst Hrubesch verzichtet, zumal er für die EM-Qualifikationsspiele einen 23-köpfigen Kader benennen durfte. Bei Olympia sind nur 18 Spielerinnen im Aufgebot. Bei optimalem Heilungsverlauf auch Lohmann, um mit der DFB-Elf um Gold zu spielen.

Am 25. Juli geht es los gegen Australien, ehe am 28. Juli der viermalige Weltmeister USA auf Deutschland wartet und zum Gruppenabschluss am 31. Juli die Partie gegen Sambia auf dem Programm steht.