Lohmann: "Es wird Zeit für eine Wende"

Nach acht Pokalsiegen in Folge will der VfL Wolfsburg auch Nummer neun. Sydney Lohmann vom großen Rivalen aus München hat etwas dagegen.

Am Dienstag standen sie noch zusammen auf dem Platz beim Länderspiel in Nürnberg, als die DFB-Elf mit 1:2 gegen Brasilien unterlag. Und am Samstag sind die zahlreichen Nationalspielerinnen des FC Bayern und des VfL Wolfsburg wieder erbitterte Konkurrentinnen. Ab 14 Uhr kämpfen beiden besten deutschen Mannschaften auf dem Bayern-Campus um den Einzug ins DFB-Pokalfinale am 18. Mai in Köln.

"Gegen Freunde ist man immer noch motivierter. Wir sind Freunde, und in der Nationalmannschaft gibt jede alles für die andere", erzählt Bayerns-Mittelfeldakteurin Sydney Lohmann. "Aber wenn das Spiel am Samstag beginnt, wird die Freundschaft beiseitegelegt. Dann wird es zur Sache gehen und hitzig werden. Und ich finde das auch gut so. So soll es sein."

Gwinn und Dallmann fehlen, Simons Einsatz ist fraglich

Immerhin wollen die Bayern die Endlos-Serie der Wolfsburger Pokalsiege endlich mal durchbrechen. Achtmal in Folge nahm der VfL die Trophäe aus Köln mit nach Hause. "Es wird Zeit für eine Wende", fordert Lohmann, die 2018 (mit 17 Jahren) nicht im Kader stand, als der FC Bayern das Finale nach Elfmeterschießen gegen den großen Konkurrenten verlor.

"Wir haben eine sehr große Motivation", sagt Lohmann, die in diesem Jahr mit den Bayern das Double gewinnen will. In der Bundesliga haben die Münchnerinnen nach dem 1:0-Heimsieg gegen Wolfsburg am 25. März die Tabellenführung erobert. Der VfL belegt mit einem Zähler weniger auf dem Konto Platz zwei. "Wolfsburg ist angestachelt. Die wollen die Niederlage nicht auf sich sitzen lassen", vermutet Lohmann.

Verzichten muss der Tabellenführer im Halbfinale auf die verletzten Giulia Gwinn und Linda Dallmann. Fraglich ist, ob Carolin Simon rechtzeitig wieder fit wird. Die Nationalspielerin fehlten wegen muskulärer Probleme zuletzt auch in den Testspielen in den Niederlanden am Karfreitag und am Dienstag in Nürnberg.