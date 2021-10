Logo der EM 2024 in Berlin enthüllt

Die EM 2024 in Deutschland hat seit Dienstag ein offizielles Logo. Es wurde im Berliner Olympiastadion enthüllt.

Die Heimspielstätte von Hertha BSC, mutmaßlich der Ort des Endspiels 2024, spielt auch in dem Logo eine entscheidende Rolle: Die Form soll eine Referenz an das markante Dach des Olympiastadions sein.

Im Mittelpunkt des Logos steht der EM-Pokal, umringt von 24 Farbfeldern, die sinnbildlich für die Anzahl der EM-Teilnehmer stehen sollen. Die Grundfarben bilden die Landesflaggen aller 55 UEFA-Mitgliedsverbände.

"Die EURO 2024 wird eine Endrunde für alle sein, und wir freuen uns darauf, Fans aus ganz Europa und aller Welt im Sommer 2024 in Deutschland zu begrüßen", wird Turnierdirektor Philipp Lahm am Dienstagabend in einer gemeinsamen Pressemitteilung von UEFA und DFB zitiert. "Zusammen werden wir eine tolle Fußballparty feiern. Das Logo und die Markenidentität des Turniers verdeutlichen diese Botschaft auf perfekte Art und Weise."

Das Motto der EM 2024, das bereits während des Bewerbungsverfahrens verwendet wurde, lautet "United by Football. Vereint im Herzen Europas". Es verstärke "die Botschaft von Einheit, Zusammengehörigkeit und Inklusion", heißt es in der Mitteilung.

Weitere Informationen und Stimmen folgen ...