Logistik-Monster Tour: Ein Blick hinter die Kulissen

Die Tour de France ist nicht nur das größte Radrennen der Welt, sondern gilt auch als das drittgrößte Sportereignis (nach Fußball-WM und Olympischen Spielen) überhaupt. Entsprechend immens ist der Aufwand hinter den Kulissen.

Sorgt auch in den Bergen für Sicherheit: Die französische Gendarmerie. imago images/ZUMA Wire

Die 176 Fahrer, die in Kopenhagen an den Start gehen, werden von 450 Sportdirektoren, Mechanikern und vielen anderen Teammitgliedern bis nach Paris begleitet. Vor allem bei den engen Bergetappen und bei den Sprintankünften wird alleine von 3000 Beamten der Conseils Departementaux für Sicherheit gesorgt. Entlang der Strecke werden weitere 28.000 Gendarmen, Polizisten und Feuerwehrleute bis zur Ankunft in Paris eingesetzt. Weit über 4000 Straßenschilder werden nur für die Tour aufgestellt. Beim Tour-Tross permanent dabei sind zudem 300 Ordnungskräfte, unter anderem die Garde Republicaine oder die mobile Gendarmerie.

Röntgenfahrzeug und elf Ärzte

Die fürchterlichen Stürze gehören leider zur Tour dazu, doch auch hier wird alles getan, um zumindest für alle Fälle gerüstet zu sein. Und das ist wörtlich zu nehmen. Denn im Tour-Tross findet sich tatsächlich auch ein Röntgenfahrzeug, wo schnell eine erste Diagnose bei Schwerverletzten gestellt werden kann. Insgesamt elf Ärzte aller Fachgebiete und sechs Krankenschwestern sind im medizinischen Dauerdienst bei der Rundfahrt.

Daneben sind neun medizinische Fahrzeuge (sieben Ambulanzen) und ein medizinisches Motorrad in der Fahrzeugkolonne hinter dem Peloton. Hier reiht sich auch Teamwagen an Teamwagen, Presse, Kameramotorräder und neutrale Verpflegungsmotorräder bzw. Materialwagen.

Derweil fährt vor dem Feld die Werbekarawane mit 150 Fahrzeugen - die Eskorte ist insgesamt zehn Kilometer lang.

Die Rundfahrt ist weltweit beliebt und entsprechend wird das Großereignis in 190 Länder übertragen. In Deutschland sind gleich zwei TV-Sender live dabei.