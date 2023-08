Logische Wahl: Aitana zu Europas Fußballerin des Jahres gekürt

Die Spanierin Aitana Bonmati (25) vom FC Barcelona hat eine perfekte Saison abgerundet. Nach herausragenden Leistungen und einem Titelregen ist sie nun auch Europas Fußballerin des Jahres 2023.

Spanische Meisterin 2023. Spanische Pokalsiegerin 2023. Champions-League-Siegerin 2023. Weltmeisterin 2023. Und nun auch Europas Fußballerin des Jahres 2023. Es dürfte sportlich schlechtere Zeiten geben als die, in denen Aitana Bonmati aktuell lebt.

Bei der Wahl zu Europas Fußballerin des Jahres, die die UEFA in Zusammenarbeit der ESM (European Sports Media) unter Federführung des kicker veranstaltet, gewann Aitana mit 308 Punkten und deutlichem Vorsprung vor der Australierin Sam Kerr (FC Chelsea, 88 Punkte) und Landsfrau Olga (Real Madrid, 72 Punkte). Damit folgt die Spanierin auf ihre Teamkollegin in Klub und Nationalmannschaft, Alexia Putellas, die die Auszeichnung 2021 und 2022 erhielt.

Stimmberechtigt waren Journalisten aus 30 europäischen Ländern, darunter für Deutschland ein kicker-Redakteur, sowie die Trainer und Trainerinnen der Vereine aus der Champions-League-Gruppenphase 2022/23 und der UEFA-Mitgliedsverbände. Dabei konnte jedes Mitglied der Jury seine Top 3 wählen, für die es jeweils fünf, drei, respektive einen Punkt gab. Die Nationaltrainerinnen und Nationaltrainer durften allerdings nicht ihre "eigenen" Akteurinnen wählen.

Anfangs wurde Aitana oft noch unterschätzt

Dass Aitana diese persönliche Auszeichnung erhält, ist nicht nur wegen der Titelflut folgerichtig. In der Champions League zog sie gemeinsam mit Flügelstürmerin Caroline Hansen die Fäden für Barça, besonders in Abwesenheit der lange Zeit am Kreuzband verletzten Weltfußballerin Alexia. Aitana ist eine feine, wendige Spielerin, wie gemacht für die Acht in Barcelonas 4-3-3. Die Spezialitäten der 25-Jährigen: Doppelpässe und Dribblings auf engem Raum.

Sowohl dem Finale der Königsklasse als auch dem WM-Endspiel (jeweils kicker-Note 2) drückte sie ihren Stempel auf, wurde von der FIFA zur besten Spielerin der Weltmeisterschaft gewählt. Anfangs wurde die oft fröhliche, aber alles andere als extrovertierte Mittelfeldspielerin, die ihren Weg aus La Masia bis an die Weltspitze fast unbemerkt ging, noch unterschätzt. Spätestens seit diesem Jahr dürfte das aber niemandem mehr passieren.

Die weiteren Platzierungen

4. Mary Earps (England/Manchester United): 55 Punkte

5. Salma Paralluelo (Spanien/FC Barcelona): 48 Punkte

5. Alexandra Popp (Deutschland/VfL Wolfsburg): 48 Punkte

7. Keira Walsh (England/FC Barcelona): 24 Punkte

8. Caroline Graham Hansen (Norwegen/FC Barcelona): 11 Punkte

9. Rachel Daly (England/Aston Villa): 8 Punkte

10. Ewa Pajor (Polen/VfL Wolfsburg): 5 Punkte

11. Kadidiatou Diani (Frankreich/Paris St. Germain, inzwischen Olympique Lyon): 4 Punkte