Logische Konsequenz: Jokic ist Finals-MVP

Der Serbe Nikola Jokic ist nach dem erstmaligen Titelgewinn seiner Denver Nuggets als wertvollster Spieler der Final-Serie ausgezeichnet worden.

Mit seiner kleinen Tochter auf der Bühne nahm Jokic die Auszeichnung am Montagabend (Ortszeit) in Denvers Ball Arena entgegen. Mit einem Schnitt von 30,2 Punkten, 14 Rebounds und 7,2 Vorlagen überragte der 28-Jährige in den fünf Spielen gegen die Miami Heat wie zuvor schon die ganzen Play-offs hindurch, in denen er mit zehn Triple-Doubles einen neuen Bestwert aufstellte.

Kein Spieler konnte in dieser K.-o.-Phase der Saison mehr Punkte, Vorlagen oder Rebounds als der Nuggets-Center vorweisen, der in seiner Karriere schon zwei Mal zum wertvollsten Spieler der Regular Season gewählt worden war. Individuelle Titel, die dem Serben sicher deutlich weniger bedeuten als der erste Titelgewinn in der NBA mit den Nuggets, für die er seit 2015 am Ball ist.

