"Logische Entscheidung": Leipzig verlängert erneut mit Kampl

RB Leipzig hat den Vertrag mit Kevin Kampl (33) wie erwartet erneut verlängert. Das neue Arbeitspapier des Routiniers läuft nun bis 30. Juni 2026.

Er hat erneut in Leipzig verlängert: Kevin Kampl. imago images

Es war nur noch eine Frage der Zeit, ehe die Leipziger die Vertragsverlängerung mit Kevin Kampl bekanntgeben werden. Am Donnerstagvormittag machte RB Nägel mit Köpfen. Das noch bis Sommer 2024 laufende Arbeitspapier wurde vorzeitig um zwei Jahre bis Juni 2026 verlängert.

"Kevin Kampl ist einer unserer wichtigsten Spieler", stellt Sportdirektor Rouven Schröder auf der Vereinswebsite der Sachsen klar: "Zum einen mit seinen besonderen sportlichen Qualitäten und seinem Spielstil. Zum anderen mit seiner Rolle und Position in der Mannschaft und im gesamten Klub, denn Kevin lebt RB Leipzig zu jeder Sekunde und verkörpert das, was den Verein auszeichnet wie kaum ein zweiter."

Aus diesen Gründen nannte es Schröder eine "logische Entscheidung", Kampl erneut mittelfristig an den Verein zu binden. Der Mittelfeldspieler sei ein "besonderer Typ, der das Team und unsere vielen jungen Spieler mit seiner Erfahrung integriert, mit seiner spielerischen Klasse auf dem Platz führt und mit seiner Leidenschaft für den Verein, die Stadt und unsere Fans ein zentrales Bindeglied für alle ist".

Dritte Bundesliga-Station und "zweite Heimat"

Für Kampl ist Leipzig nach Dortmund und Leverkusen bereits die dritte Station in der Bundesliga, am 31. August 2017 hatte er sich RB angeschlossen. "Ich bin einfach unglaublich happy und stolz, dass wir es zwei weitere Jahre zusammen rocken werden", sagt der 28-malige slowenische Nationalspieler (zwei Tore): "Was ich hier seit 2017 erleben durfte und darf, ist einzigartig. Ich habe es immer wieder betont: RB Leipzig ist mein Verein, die Stadt für meine Familie und mich unsere zweite Heimat und ich liebe es einfach hier zu sein."

Kampl kommt für Leipzig auf 155 Bundesliga-Einsätze (acht Tore, 15 Vorlagen), in Summe sind es mittlerweile 220 Pflichtspiele (neun Treffer, 22 Assists). 2022 und 2023 kamen mit den beiden DFB-Pokal-Triumphen die ersten Titel mit RB hinzu. "Was wir an Euphorie erleben durften, war unglaublich - und von diesen Momenten wollen wir unseren Fans und uns noch einige mehr schenken. Wir haben noch viel vor und ich werde weiter alles reinwerfen, um unsere besondere Story erfolgreich weiterzuschreiben", verspricht Kampl.