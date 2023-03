Löwen wie Dominator Kiel 2009 - Melsungen will "einiges hinterfragen"

Vier Spiele gingen am Donnerstag in der Handball-Bundesliga über die Bühne. Die Löwen zogen nach Punkten mit Primus Berlin gleich, das spannende Derby in Stuttgart endete unentschieden. Melsungen wurde erneut vorgeführt.

Die Rhein-Neckar Löwen surfen weiter auf ihrer Erfolgswelle: Am Donnerstagabend zogen die Mannheimer durch ein überdeutliches 34:24 (21:8) gegen die HSG Wetzlar mit Primus Berlin nach Punkten gleich. Der zweimalige deutsche Meister spielte seine Stärken aus und ließ den Gästen keinerlei Chance.

Mit nun 37:7 Punkten sind die Löwen weiter heißer Anwärter auf die Meisterschaft und einen Champions-League-Startplatz. Besonders der Angriff um Spielgestalter Juri Knorr begeistert auf ganzer Linie: 744 geworfene Tore nach 22 Ligaspielen sind eine herausragende Zwischenbilanz. Mehr hatte letztmals der THW Kiel in seiner Meistersaison 2008/09 (65:3 Punkte) am 22. Spieltag - die "Zebras" standen damals zum gleichen Zeitpunkt sogar bei 796 Treffern.

Zurück in die Gegenwart: Die Löwen, die ihre letzten zehn Pflichtspiele allesamt gewannen, hatten die Partie am Donnerstag bereits zur Pause entschieden. Wetzlar leistete sich einfache Fehler, die die Mannheimer gnadenlos bestraften. Bester Werfer bei den Hausherren war Spielgestalter Knorr mit sechs Treffern. Für die HSG machte Rückraum-Shooter Lenny Rubin ebenfalls sechs Tore. Mit zehn Siegen und einer Niederlage bei einer Tordifferenz von +75 stellen die Löwen die beste Heimmannschaft der Liga.

Allendorf: "Es kann ja so nicht weitergehen"

Andernorts erlebte die MT Melsungen das nächste böse Erwachen. Die Nordhessen unterlagen bei Traditionsklub Gummersbach überraschend deutlich mit 23:31 (11:18). Der Aufsteiger schob sich mit nun 20:22 Punkten in der Tabelle an den Gästen vorbei auf Platz acht. "Es ist heute einfach zu sagen, dass ich stolz und glücklich mit meiner Mannschaft bin, so wie sie das ganze Spiel über aufgetreten ist", erklärte VfL-Coach Gudjon Valur Sigurdsson: "Wir haben überragend gedeckt und das, was aufs Tor kam, hat Tibor gehalten."

Ganz anders ist die Stimmungslage bei der MT, die nun bereits vier Niederlagen in Serie angehäuft hat. "Insgesamt sind wir momentan in einer schlechten Phase, aber wir haben das Spiel einfach zu schnell aufgegeben", haderte Melsungens Trainer Roberto Garcia Parrondo. Die Gäste leisteten sich 14 technische Fehler und standen am Ende bei einer erschreckend schwachen Wurfquote von 50 Prozent.

Mit diesen Ergebnissen muss man einiges hinterfragen. Michael Allendorf

Sportdirektor Michael Allendorf fand das Melsunger Spiel "schwer anzuschauen". "Ich habe eine Mannschaft gesehen, die von Anfang an total verunsichert war", haderte der ehemalige Linksaußen bei "Sky" und fügte an: "Wir müssen versuchen, irgendeine Lösung zu finden. Es kann ja so nicht weitergehen. Mit diesen Ergebnissen muss man einiges hinterfragen." Coach Garcia Parrondo stehe allerdings nicht zur Disposition.

Ein packendes Schwaben-Derby in Stuttgart endete derweil mit 24:24. Ein Ergebnis, das der TVB überschwänglich bejubelte, mit dem aber auch Göppingens Trainer Markus Baur gut leben konnte. Der Bergische HC schlug das gebeutelte Kellerkind Minden dank eines starken Schlussspurts mit 34:32 (14:14).

Rhein-Neckar Löwen - HSG Wetzlar 34:24 (21:8)

Tore für die Löwen: Knorr 6/4, Groetzki 5, Kirkelökke 5, Horzen 4, Kohlbacher 4, Helander 3, Forsell Schefvert 2, Gislason 2, L. Nilsson 2, Lagergren 1

Tore für Wetzlar: Rubin 6, Wagner 4, Nikolic 3, Fredriksen 2, Schelker 2, E. Schmidt 2, Becher 1/1, Mellegard 1, Novak 1/1, Nyfjäll 1, Weissgerber 1

Schiedsrichterinnen: Tanja Kuttler (Meckenbeuren)/Maike Merz (Meckenbeuren)

Zuschauer: 6137

Strafminuten: 10 / 6

Disqualifikation: - / -

VfL Gummersbach - MT Melsungen 31:23 (18:11)

Tore für Gummersbach: Zeman 7, Blohme 6/1, Pregler 5, Jansen 3, Köster 3, Kodrin 2, Schluroff 2, Kiesler 1, Ohl 1, Vidarsson 1

Tore für Melsungen: K. Häfner 4, Kalarasch 4, E. Jonsson 3, Kastening 3/2, Arnarsson 2, Casado 2, A. Gomes 2, Malasinskas 2/2, J. Fuchs 1

Schiedsrichter: Darnel Jansen (Geinsheim am Rhein)/Lucas Hellbusch (Trebur)

Zuschauer: 4000

Strafminuten: 6 / 6

Disqualifikation: - / Kalarasch (44./3. Zeitstrafe)

TVB Stuttgart - Frisch Auf Göppingen 24:24 (13:14)

Tore für Stuttgart: Fernandez 6/4, Lönn 5, Nicolaus 3, M. Häfner 2, Jer. Müller 2, Serrano Villalobos 2/1, Zieker 2, Forstbauer 1, Maric 1

Tore für Göppingen: Sarac 6, Schiller 4/2, D. Schmidt 4, Ellebaek 3, Gulliksen 2, Lindenchrone Andersen 2, Blagotinsek 1, Kneule 1, Malus 1

Schiedsrichter: Christian vom Dorff (Kaarst)/Fabian vom Dorff (Kaarst)

Zuschauer: 5829

Strafminuten: 2 / 14

Disqualifikation: - / -

Bergischer HC - TSV GWD Minden 34:32 (14:14)

Tore für den BHC: Beyer 9/4, Stutzke 8, Weck 5, Gutbrod 3, M¦Bengue 3, Persson 3/1, A. Gunnarsson 1, Ladefoged 1, Nikolaisen 1

Tore für Minden: Korte 6/4, Darmoul 5, Hermeling 5, Bitsch 3, Hakaj 3, Pieczkowski 3, Urban 3, Sebetic 2, Staar 2

Schiedsrichter: Fabian Baumgart (Altenheim)/Sascha Wild (Elgersweiher)

Zuschauer: 2061

Strafminuten: 4 / 16

Disqualifikation: - / Hakaj (58./3. Zeitstrafe)