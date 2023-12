Löwen verlieren brisantes Derby - Eisenach setzt nächstes Zeichen

Am Samstagabend stehen zum Abschluss des Kalenderjahres in der Handball-Bundesliga noch vier Partien auf dem Plan. In Stuttgart gewann der TVB das brisante Derby gegen die Rhein-Neckar Löwen. Aufsteiger Eisenach setzte derweil das nächste Ausrufezeichen im Abstiegskampf.

Außer Rand und Band: Stuttgarter Schlussjubel. IMAGO/Pressefoto Baumann