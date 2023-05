Löwen verabschieden auch Deichmann

Nach einer komplizierten Saison muss sich Sportdirektor Günther Gorenzel mit der nicht minder komplizierten Kaderplanung für die neue Saison beschäftigen. Auf Yannick Deichmann kann er dabei nicht mehr setzen: Der Mittelfeldspieler wird seinen auslaufenden Vertrag bei den Löwen nicht verlängern.

Yannick Deichmann und der TSV 1860 München gehen zum Saisonende getrennte Wege. Bereits vor dem letzten Heimspiel gegen Waldhof Mannheim am vergangenen Freitag sprach Löwen-Trainer Maurizio Jacobacci davon, dass die Konkurrenz um den 28-Jährigen groß sei. Am Dienstagabend meldeten die Sechziger nun, dass der Mittelfeldspieler "trotz vieler Verhandlungsrunden und einem sehr guten Angebot" seinen Vertrag in München nicht verlängern werde.

Deichmann durchlief die Jugendabteilungen des FC St. Pauli, des Hamburger SV sowie von Borussia Dortmund, ehe er erneut bei St. Pauli 2015 sein Debüt in der 2. Bundesliga feierte. Nach einer Saison beim VfR Aalen und vier Spielzeiten beim VfB Lübeck wechselte der zentrale Mittelfeldspieler 2021 zu den Löwen. In bisher 72 Pflichtspieleinsätzen für den TSV schoss der 28-Jährige, der von den Fans "Deichi" gerufen wird, sieben Tore und legte fünf weitere auf.

"Denkt man an Yannick Deichmann, denkt man an vollen Einsatz, an Kampf und an Leidenschaft", sagt Günther Gorenzel, Sportliche Leiter des TSV, zum Abschied seines Spielers. "Am Ende gilt es, die Entscheidung von Yannick zu respektieren und wir wünschen Deichi alles Gute auf seinem weiteren Weg."

Deichmann verabschiedet sich emotional vom TSV und dessen Fans: "Mein Wechsel aus dem hohen Norden in den Süden der Republik hat sich mehr als gelohnt. Ich konnte in den vergangenen beiden Jahren als Stammspieler bei einem großartigen Verein auflaufen und mich persönlich weiterentwickeln. Ich bedanke mich bei den treuen und begeisterungsfähigen Fans für zwei wundervolle Jahre mit vielen großartigen Erlebnissen. Schade, dass wir unser gemeinsames Ziel nicht erreicht haben. Einmal Löwe - Immer Löwe."

Deichmann bereits neunter Abgang

In der Pressemitteilung gab der TSV 1860 München zwar bekannt, dass Deichmann sich für einen anderen Verein entschieden habe, jedoch ist bisher nicht offiziell, um welchen Klub es sich dabei handelt. Nach kicker-Informationen folgt der Mittelfeldspieler jedoch seinem ehemaligen Trainer Michael Köllner, der Ende Januar bei den Löwen entlassen wurde und seit April bei den Schanzern an der Seitenlinie steht.

Nach Stefan Lex, Marius Willsch (beide Karriereende), Raphael Holzhauser (Leihende) sowie Marcel Bär, Joseph Boyamba, Semi Belkahia, Quirin Moll und Daniel Wein ist Deichman bereits der neunte Abgang bei den Münchnern zur kommenden Saison.

In Marius Wörl, dessen Fördervertrag ausläuft, droht den Sechzigern ein weiterer Spieler abhanden zu kommen. Zwar bemühen sich die Verantwortlichen, das Mittelfeld-Talent mit einem Profivertrag auszustatten, der 19-Jährige wird jedoch ebenfalls vom FC Ingolstadt umworben.