Löwen-Trainer Giannikis ist weiter ungeschlagen - mahnt aber zugleich

Von seinen bisherigen sieben Spielen als Trainer des TSV 1860 hat Argirios Giannikis keins verloren. Durch den Sieg gegen den Halleschen FC klettern die Löwen weiter - sind aber auch noch nicht frei von allen Sorgen.

Auch das siebte ungeschlagene Spiel als Trainer der Münchner Löwen löste noch keine Jubelstürme bei Argirios Giannikis aus, der die Mannschaft in der Winterpause übernommen hatte. Gewohnt sachlich analysierte der Deutsch-Grieche die vorangegangenen 90 Minuten, in der die Sechziger auch "zwei, drei Momente" hätten überstehen müssen. Der 1:0-Sieg gegen den Halleschen FC sei ein hartes Stück Arbeit gewesen: "Wir mussten sehr viele intensive Duelle führen und die Konterchancen, die wir hatten, haben wir schlampig ausgespielt."

Vollends zufrieden war der 1860-Coach also nicht, so sei beim Auftritt seiner Mannschaft spielerisch noch Luft nach oben gewesen, betonte Giannikis: "Heute hatten wir das nötige Glück, um zu gewinnen." Dennoch: Keine Niederlage und 15 Punkte im neuen Jahr haben die Löwen klettern lassen. Bei der Übernahme durch Giannikis hatte 1860 nur zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze gehabt. Inzwischen liegen zwischen den Giesingern auf Rang 13 und Waldhof Mannheim auf dem ersten Abstiegsplatz elf Zähler. "Das macht Mut für mehr", sagte der neue Trainer.

35 Punkte werden nicht für den Klassenerhalt ausreichen. Giannikis zur aktuellen Tabellensituation

Zugleich mahnte der 43-Jährige aber: "Momentan ist es immer noch so, dass 35 Punkte nicht für den Klassenerhalt ausreichen werden." Um sich endgültig aller Abstiegssorgen zu entledigen, gilt es nach drei Siegen am Stück also, weiter zu punkten. Die Aufgaben des TSV werden aber nicht unbedingt leichter. Am Wochenende steht das Duell beim Tabellennachbarn SC Verl an (Samstag, 16.30 Uhr, LIVE! bei kicker), danach geht es nacheinander gegen zwei Aufstiegsaspiranten: Zuerst kommt der Überraschungsdritte Ulm an die Grünwalder Straße, danach geht es für die Löwen auswärts nach Dresden.

Schon dieses Wochenende dürfte voraussichtlich Torwart Marco Hiller wieder mit an Bord sein, der gegen den HFC kurzfristig ausgefallen war, genau wie Abdenego Nankishi aufgrund von muskulären Problemen. Ob der Winterzugang in Verl wieder dabei sein kann, ist zu Wochenbeginn noch unklar. Dasselbe gilt für Joel Zwarts, der wegen Trainingsrückstands zuletzt nicht mitwirken konnte.