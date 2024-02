Löwen-Torhüter David Späth: "Nur mit Kampf und Wille reicht's nicht"

David Späth spricht in der neuesten Folge des HBL-Podcasts "Hand aufs Harz" u.a. über die derzeitige Situation der Rhein-Neckar Löwen. Der Handball-Nationaltorhüter nennt Gründe für die Krise.

Die Podcast-Folge von "Hand aufs Harz" mit David Späth und Moderator Markus Götz wurde am Tag nach der am Ende deutlichen Heim-Pleite der Rhein-Neckar Löwen gegen Flensburg aufgezeichnet.

"Wir wollen die Fans wieder glücklich machen, auch wenn die Ergebnisse gerade nicht stimmen. Da müssen wir noch eine Schippe drauflegen, so ehrlich müssen wir sein. Nur mit Kampf und Wille reicht's vielleicht nicht. Wir müssen einfach unser Konzept irgendwie wieder auf die Platte bringen", so David Späth.

Angst vor dem Einbruch

Die Löwen haben sich in den vergangenen Wochen immer wieder längere Phasen erlaubt, in denen sie komplett eingebrochen sind. "Eigentlich wissen wir, dass die Phasen kommen. Wir haben das ja auch analysiert. Ich glaube eher, dass es so die Angst ist, dass diese Phasen kommen und wir noch keine genaue Antwort darauf haben", sagt der deutsche Nationaltorhüter.

"Wir halten uns an unser Konzept, aber dann schleichen sich da leichte Fehler ein, Fehlwürfe. Ich glaube, das größte Problem in den letzten Spielen ist die Effizienz vor dem Tor. (...) Wir spielen uns hundertprozentige Chancen heraus, aber verwandeln sie dann nicht."

"Vielleicht sind wir zu verkopft"

David Späth spricht von einem Negativstrudel, in den man komme, wenn eine Sache nicht so läuft. "Ich glaube, das ist im Moment das größte Problem: Wir hängen zu sehr an der letzten Aktion fest."

"Vielleicht sind wir zu verkopft. Wir versuchen vielleicht mit einer Aktion die Fehler von vorher wett zu machen. Aber das geht leider nicht. Wir haben gesagt: Jeder muss seine Aufgaben auf dem Feld machen. Wenn jeder seine Aufgaben macht, werden wir wieder Spiele gewinnen", so der U21-Weltmeister in "Hand aufs Harz".

In der Liga müssen die Löwen aufpassen, dass sie nicht richtig in den Abstiegskampf reinrutschen. Aktuell haben sie nur noch fünf Punkte Vorsprung auf Platz 17 (haben ein Spiel weniger bestritten als Eisenach). Am Samstag (24. Februar) müssen sie beim Tabellenletzten Balingen-Weilstetten antreten. Der HBW hat sich zuletzt mit zwei Siegen zurückgemeldet im Kampf um den Ligaverbleib.

Späth macht den mentalen Aspekt bei sich selbst als große Baustelle aus: "Ich bin ein sehr ehrgeiziger Typ und merke, dass das noch nicht meine größte Stärke ist. Selbst wenn ich einen Ball halte, denke ich noch an den Ball vor drei Würfen, der mir irgendwie durch die Beine gekullert ist. Ich glaube, ich bin da sehr verkopft. Ich glaube, das ist das größte Problem bei uns."

Erfolgserlebnis in der European League

Zumindest konnten die Löwen am Dienstag nach langer Zeit (sieben Spiele ohne Sieg) mal wieder ein Erfolgserlebnis einfahren: In der European League setzten sie sich knapp gegen die TSV Hannover-Burgdorf durch. Das Balingen-Spiel wird zeigen, ob das nur ein Strohfeuer war oder die Mannschaft von Sebastian Hinze nun auch in der Liga die Trendwende schafft.