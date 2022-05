Löwen-Stürmer Bär erhält kicker-Torjägerkanone

Marcel Bär vom TSV 1860 München hat sich mit 21 Treffern in der Drittliga-Saison 2021/22 die kicker-Torjägerkanone gesichert.

kicker-Redakteur Georg Holzner (re.) hat die kicker-Torjägerkanone an Marcel Bär überreicht. kicker

Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das sich Marcel Bär vom TSV 1860 München und Magdeburgs Topscorer Baris Atik bis zuletzt lieferten. Vor dem letzten Spieltag lagen die beiden Torjäger mit je 19 Treffern gleichauf. Weil Atik das Saisonfinale des FCM in Osnabrück (5:1) gelbgesperrt verpasste, stand schon vor dem Anpfiff fest, dass Bär auf jeden Fall eine kicker-Torjägerkanone erhalten würde.

Und weil der 29-Jährige im Heimspiel seiner Löwen gegen Borussia Dortmund (6:3) nochmal richtig aufdrehte und zwei weitere Male traf, krönte er sich am letzten Spieltag zum alleinigen Torschützenkönig der Drittliga-Saison 2021/22. Atik ging leer aus, dürfte dies allerdings verschmerzen können, schließlich steigt er mit Magdeburg in die 2. Bundesliga auf.

Mit seinen 21 Toren und sieben Vorlagen in 37 Spielen trug Bär entscheidend dazu bei, dass sich 1860 München Platz 4 und damit die erneute Teilnahme am DFB-Pokal sicherte. Ein versöhnlicher Abschluss der Löwen-Saison 2021/22, an deren Ende Bär die kicker-Torjägerkanone von kicker-Redakteur Georg Holzner entgegennehmen durfte.